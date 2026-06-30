/सर्वात मोठी बातमी! विधान परिषदेत ऑपरेशन टायगर; ठाकरेंच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्याने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भरला उमेदवार अर्ज

विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिला आहे. विधान परिषद निवडणुकीमध्ये शिंदेंनी धक्कातंत्राचा वापर करत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विश्वासू विधान परिषदेचे आमदार सचिन आहिर यांना उपसभापती पदाची उमेदवारी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबतच संजय शिरसाट, संजय राठोड, चंद्रकांत पाटील हे सुद्धा सचिन आहेर उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उपस्थित होते. पत्रकार परिषद घेऊन बोलेल, सर्व उत्तरे मिळतील अशी पहिली प्रतिक्रिया या पक्षप्रवेशावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी नोंदवली आहे.
संजय शिरसाट यांनी या संदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये असलेली अस्वस्थता यामधून दिसून येत असून आता उद्धव ठाकरेंची शिवसेना याला काय नाव देतं हे पाहायचं आहे. सचिन आहिर यांनी घेतलेला निर्णय ही शिवसेनेबद्दल त्यांची असलेली भावना व्यक्त करणारी आहे, असं म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदे हे कायमच पक्षाला प्राधान्य देतात असं म्हटलं आहे. तसेच एकनाथ शिंदे दुपारी 2 वाजता पत्रकार परिषद घेतील असंही सांगण्यात आलं आहे.
सचिन अहिर हे मुंबईतील एक अनुभवी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. ते ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उपनेते आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघामध्ये सचिन आहिर यांचा बराचसा प्रभाव असून सचिन आहिर शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणं हा मोठा धक्का मानला जात आहे. 1999 ते 2019 पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सक्रिय असतानाच सचिन आहिर हे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये गृहनिर्माण राज्यमंत्री होते. 2019 मध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यावेळी हा राष्ट्रवादीसाठी मोठा धक्का होता. त्यांच्या आगमनामुळे मुंबईत शिवसेनेची पकड मजबूत झाली होती.
उपनेते म्हणून सचिन अहिर पक्षाचे प्रवक्ते, संघटनात्मक काम आणि रणनीतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. ते ठाकरे गटाची बाजू जोरदारपणे मांडताना अनेकदा दिसलेले. मुंबईतील प्रभावशाली नेते असल्याने ते ठाकरेंचा मुंबईतील चेहरा म्हणून ओळखले जातात. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामात दिरंगाईबद्दल सरकारवर टीका करणे, पक्षाची एकता, विरोधकांवर तुटून पडताना सचिन आहिर यांना मागील काही वर्षांमध्ये सर्वांनी पाहिलं आहे. त्यांनी शिदेंसोबत जाणं हा ठाकरेंसाठी मुंबईत मोठा धक्का मानला जातोय.