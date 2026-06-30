Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /सर्वात मोठी बातमी! विधान परिषदेत ऑपरेशन टायगर; ठाकरेंच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्याने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भरला उमेदवार अर्ज

सर्वात मोठी बातमी! विधान परिषदेत ऑपरेशन टायगर; ठाकरेंच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्याने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भरला उमेदवार अर्ज

विधान परिषदेच्या सभापती आणि उपसभापती निवडणुकीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 30, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:14 PM IST
सर्वात मोठी बातमी! विधान परिषदेत ऑपरेशन टायगर; ठाकरेंच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्याने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भरला उमेदवार अर्ज
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सर्वात मोठी बातमी! विधान परिषदेत ऑपरेशन टायगर; ठाकरेंच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्याने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भरला उमेदवार अर्ज
Operation Tiger24 min ago
2
Chhatrapati Sambhajinagar27 min ago
3
Asian games31 min ago
4
Currency update32 min ago
5
gold rate1 hr ago