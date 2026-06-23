Add Zee Business As A Preferred Source
App

मोठी बातमी! फुटीर खासदाराने कन्येसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन ठाकरे बंधू आमने-सामने; 'ती जागा...'

उद्धव ठाकरेंची शिवसेना सोडून गेलेल्या खासदाराने मुलीच्या उमेदवारीसंदर्भात केलेल्या दाव्यानंतर मनसे आणि ठाकरेंची शिवसेना आमने-सामने आल्याचं दिसत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 23, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:31 PM IST
मोठी बातमी! फुटीर खासदाराने कन्येसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन ठाकरे बंधू आमने-सामने; 'ती जागा...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
जयपूर पॅलेसमध्ये लग्न पण लोहगडावर घात झाला, केतन अग्रवालच्या मृत्यूचं गूढ उकललं; विश
fiance1 hr ago
2
eknath shinde2 hrs ago
3
Nagpur crime News2 hrs ago
4
Divorce2 hrs ago
5
eknath shinde2 hrs ago