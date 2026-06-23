मोठी बातमी! फुटीर खासदाराने कन्येसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन ठाकरे बंधू आमने-सामने; 'ती जागा...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार फुटून बाहेर पडले असून त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे नेतृत्व स्वीकारत त्यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मात्र आता खासदार फुटून गेल्यानंतर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये नवीन वाद सुरु होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या वादाला कारण ठरणार आहेत मुंबई ईशान्य मतदारसंघातील फुटून शिंदेंसोबत गेलेले खासदार संजय दिना पाटील यांनी शिंदेच्या पक्षात प्रवेश केल्यानंतर केलेला एक दावा. या दाव्यावरुन मनसेनं थेट नाराजी व्यक्त केली आहे.
खासदार फुटीनंतर मनसेकडून भांडुपमधील जागा वाटपाचा उल्लेख करत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणूकीत झालेल्या जागावाटपावरुन नाराजीचा सूर संजय दिना पाटील यांची कन्या राजोल पाटील यांना उमेदवारी दिल्यावर पुन्हा नव्याने पुढे येताना दिसतोय. मनसेला जागा मिळू नये म्हणून माझ्या मुलीला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिल्याचा दावा संजय दिना पाटील यांनी सोमवारी शिंदे सेनेत प्रवेश केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.
एवढ्यावरच न थांबता मला ज्या जागा हव्या होत्या माझ्या कार्यकर्त्यांसाठी त्या देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती. खासदाराची मुलगी म्हणून माझ्या मुलीचा विचार केला आणि तिला तिकीट देण्यात आलं, असं संजय दिना पाटील यांनी म्हटलं आहे. आता हाच मुद्दा पकडत मनसेनं उघडपणे पुन्हा एकदा जागावाटपाच्या वेळी आपण घेतलेली भूमिका योग्य असल्याची आठवण ठाकरेंच्या शिवसेनेला करुन दिली आहे. संजय दिना पाटलांची मुलगी राजोल पाटील यांना महापालिका निवडणूकीत भांडुपला दिलेली जागा ही चूकीचीच ठरल्याचा
"ती जागा मनसेचीच होती; मनसेकडून अनिषा माजगांवकर निवडून आल्या असत्या," असं मनसेचे दादरमधील नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी म्हटलं आहे. "दर महिन्याला मनसे नगरसेवकांची आढावा बैठक होते. मनसेचा ठसा महापालिका कामकाजात दिसला पाहिजे. विरोधी पक्षांना अल्प निधी दिला जातोय. सगळे प्रश्न उभे असताना तोडफोड राजकारण सुरु आहे. मात्र महापालिकेत ऑपरेशन टायगर होणार असल्याचा खोटा दावा केला जातोय; असं आजिबात वातावरण नाही. महापालिकेत असा प्रयत्न केला गेला तरी यशस्वी होणार नाही. खासदारांमुळे आत्मविश्वास वाढला असला तरी महापालिकेत यश मिळणार नाही," असं किल्लेदार यांनी म्हटलं आहे.
तसेच पुढे बोलताना, "संजय दीना पाटलांनी स्वत:च्या मुलीसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला. संजय दीना पाटील खोटं बोलत आहेत. जर राजोल पाटील एकट्या बाहेर पडल्या तर अपात्र होतील. जिथे संजय दिना पाटलांची मुलगी राजोल पाटील निवडून आल्या ती जागा आमचीच होती. अनिशा माजगांवकर जर अपक्ष राहून चांगली मतं घेतात तर त्या ठिकाणी नक्कीच निवडून आल्या असत्या," असं किल्लेदार यांनी म्हटलं आहे.