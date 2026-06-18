/6 खासदारांच्या बंडखोरीनंतर मुंबई महापालिकेतही उद्धव ठाकरेंना धक्का, पक्षाच्या वर्धापनदिनीच मातोश्रीवर तातडीची बैठक

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या भूकंपासारख्या घडामोडी घडत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर आता मुंबई महापालिकेतही त्यांना राजकीय धक्का बसलाय. ठाकरे गटाचे भांडुपमधील नगरसेवक दीपक सावंत यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर आता त्यांचे नगरसेवक पद धोक्यात आलंय. जात पडताळणी समितीने त्यांचा कुणबी जातीचा दावा फेटाळला असून त्यांच्या अपात्रतेची अधिकृत प्रत महापालिकेकडे दाखल झालीय. आज महापालिका सभागृहात दीपक सावंत यांच्या अपात्रतेची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. या कारवाईमुळे मुंबई महापालिकेतील ठाकरे गटाचे संख्याबळ 65 वरून 64 वर घसरणार आहे. कुणबी आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या सावंत यांच्या अपात्रतेमुळे भांडुपमधील ही जागा आता रिक्त होणार आहे. त्यामुळे पहिलेच खासदारांची संख्या कमी झाल्यानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या नगरसेवकांचीही संख्या कमी होणार आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या बंडखोर सहा खासदारांमध्ये ईशान्य मुंबईतील खासदार संजय दिना पाटील यांच्याही समावेश आहे. सध्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला धक्क्यावर धक्का बसतोय. भविष्यात उद्धव ठाकरेंचे आमदार फोडण्याचाही डाव आखण्यात आलाय, असं समोर आलंय. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंकडून डॅमेज कंट्रोलसाठी प्रयत्न सुरु केलंय. त्यांनी पक्षाच्या वर्धापनदिनी म्हणजे शुक्रवारी 19 जून 2026 मातोश्रीवर तातडीची बैठक बोलवली आहे. ईशान्य मुंबईच्या पदाधिकाऱ्यांना उद्या दुपारी 12 वाजता मातोश्रीवर बैठकीसाठी बोलवण्यात आलंय. या बैठकीत पदाधिका-यांची भूमिका उद्धव ठाकरे जाणून घेणार आहेत.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा संपूर्ण पक्षच काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा मोठा डाव होता, असा अत्यंत धक्कादायक आरोप ठाकरे गटाच्या बंडखोर खासदारांनी केलाय. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या भेटीदरम्यान खासदारांनी बंडखोरीचं हे मुख्य कारण लेखी पत्राद्वारे मांडलंय. पक्ष आपल्या मूळ बाळासाहेबांच्या विचारधारेपासून पूर्णपणे भरकटला असून वरिष्ठ नेतृत्वाला तो काँग्रेसमध्ये विलीन करायचा होता, असा खळबळजनक दावा या पत्रात करण्यात आलाय. या कथित विलीनीकरणाला आमचा ठाम विरोध होता. म्हणूनच आम्ही पक्ष सोडत आहोत, असं या खासदारांचं म्हणणं आहे.
आता उद्धव ठाकरेंच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत काय होतं, याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय.