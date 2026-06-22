फडणवीसांनी राज ठाकरेंना डिवचलं! फुटलेल्या खासदारांसंदर्भात Viral Meme चा उल्लेख करत टोला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी शनिवारी पक्षाच्या पादधिकारी मेळाव्यामध्ये राज्यातील राजकीय घडामोडीवरुन निशाणा साधल्याचं दिसून आलं. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील सहा खसादारांनी वेगळा गट बनवण्याच्या संदर्भातून म्हणजेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ऑपरेशन टायगरवरुन राज यांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवली. राज यांनी या फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन निशाणा साधला. या टीकेला रविवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्क एका मिम पाहिल्याचा उल्लेख करत उत्तर दिलं आहे. रविवारी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना फडणवीस यांनी हे विधान केल्याचं दिसून आलं.
वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहामध्ये झालेल्या पादधिकारी मेळाव्यामध्ये राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून सहा खासदार फुटून बाहेर पडत असल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया नोंदवली. "संपूर्ण देशाचा, राज्याचा विचका झाला आहे. सत्ताधारी, विरोधक कोण हा भाग बाजूला सोडा. आपण आपल्या देशाचं, राज्याचं काय नुकसान करतोय. बेरोजगारी एवढी वाढलीये आपलं काही लक्ष आहे त्याच्याकडे? आज अजून पाऊस पडलेला नाही. महाराष्ट्रात देशात अनेक ठिकाणी पाऊस पडलेला नाहीये. महाराष्ट्रात दुष्काळ येणार. आमच्याकडे काय चाललंय खासदार, आमदार, नगरसेवक फोडणं. आमची सत्ता कशी टीकेल? वाटेल तेवढे पैसे द्यायला आम्ही तयार आहोत. माणसं विकली जात आहेत," असं राज ठाकरे म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी यापुढे जनतेनं विचार केला पाहिजे असंही म्हटलं.
"मला असं वाटतं राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी याचा विचार न करता जनतेनं विचार केला पाहिजे. ज्यांना निवडून आणण्यासाठी चार-पाच तास तुम्ही उन्हात उभे राहिलात. तो माणूस 50-100 कोटींसाठी विकला जात असेल. पुन्हा तुम्ही त्यांना उभं करणार का? आता ते परत आले तर त्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया असणार आहे. एक जुनं वाक्य आहे, स्वाभिमान मेला ना मग उरतात फक्त प्रेतं. भविष्यातील पिढ्यांना काय सांगणार आहात? आम्ही विकले गेलो आहोत?" असा थेट सवाल राज यांनी विचारला.
राज ठाकरेंनी केलेल्या टीकेसंदर्भात पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना फडणवीस यांनी, "मी काल एक मिम पाहिला. त्यात राज ठाकरे झोपलेत आणि लिहले आहेत माझ्याकडे आमदार आणि खासदार नाहीत," असं म्हणत टोला लगावला. फडणवीस यांनी संदर्भ दिलेल्या मिममध्ये राज ठाकरेंचं व्यंगचित्र काढलं असून ते छान डोक्याखाली हात ठेवून झोपल्याचं दिसत आहे. याच मिमवरुन फडणवीसांनी राज यांच्यावर निशाणा साधल्याचं दिसून आलं.
आता फडणवीस यांनी केलेल्या या टीकेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किंवा राज ठाकरे काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.