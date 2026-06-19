ठाकरे गटात अजून एक मोठा राजकीय भूकंप होणार! मुंबई महापालिकेत 'ऑपरेशन टायगर'? 25 नगरसेवक संपर्कात असल्याचा शिंदे सेनेचा दावा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप होणार आहे, असा दावा शिंदे गटातील नेत्याने केला आहे. उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार फुटल्यानंतर आता आमदार काय नगरसेवकही फुटणार आहे, असा गौप्यस्फोट या नेत्याने केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे पुढील लक्ष्य हे मुंबई महापालिका असून ऑपरेशन टायगर अजून संपलेले नाही, असंच म्हणावं लागणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी सांगितलं की, मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक शिंदेंच्या संपर्कात आहे.
एकनाथ शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांची आज मुंबईत पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की, खासदार, आमदार काय मुंबई महापालिकेचे नगरसेवकही शिंदे गटात येतील, हा माझा शब्द आहे, लिहून ठेवा तुम्ही. माझ्या माहितीनुसार 25 नगरसेवक शिंदेंच्या संपर्कात आहेत. सगळी माहिती मी पत्रकारांना हळूहळू देईल, असंही ते म्हणालेत.