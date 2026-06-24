राहुल नार्वेकरांच्या मराठी भाषेवरुन विरोधकांची टीका,अस्पष्ट प्रिंट आणि लहान फॉन्टवर फोडलं खापर!

मराठी ही केवळ भाषा नाही.तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा श्वास आहे. आणि त्या भाषेचा गौरव व्हायला हवा त्या विधानसभेतच मराठीच्या उच्चारांवरून आता मोठा राजकीय वाद रंगलाय.दिवंगत स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांच्या शोकप्रस्तावाचं वाचन करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून झालेल्या काही चुकीच्या उच्चारांवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली.मराठीच्या ज्ञानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं.तर सत्ताधाऱ्यांनी ही टीका राजकारणातून प्रेरित असल्याचं म्हटलंय. अखेर स्वतः राहुल नार्वेकर यांनीही दिलगिरी व्यक्त केलीय.नेमकं काय घडलंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी विधानसभेत शोकप्रस्ताव मांडताना ज्या काही गंभीर चुका केल्यात, त्यामुळे त्यांच्यावर राज्यभरातून सडकून टीका सुरू आहे. विरोधकही नार्वेकरांवर तुटून पडलेत. विरोधकांच्या टीकेनंतर नार्वेकरांनी थेट अस्पष्ट प्रिंट आणि लहान फॉन्टवर खापर फोडलंय.
दिवंगत पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या शोकप्रस्ताव सादर करताना विधानसभा अध्यक्षांनी जे शब्दोच्चार केले त्यावरुन त्यांच्यावर तुफान टीका सुरु आहे. विरोधी पक्षांकडून राहुल नार्वेकरांच्या मराठीच्या ज्ञानाविषयी शंका उपस्थित केली. संजय राऊत यांनी तर नार्वेकरांनी त्यांचं नाव बदलावं असाही सल्ला दिला. एवढच नव्हे तर जांबुवंतराव धोटेंसारखा पेपरवेट फेकून मारला असता असा टोला लगावला.
फक्त राऊतच टीका करुन थांबले नाहीत. काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळेंनीही राहुल नार्वेकरांच्या मराठी भाषेच्या उच्चारांवरुन त्यांच्यावर टीका केली.
राहुल नार्वेकरांच्या मदतीला सत्ताधारीही धावून आले. राहुल नार्वेकरांच्या भाषेवरुन उगाचच राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप सत्ताधा-यांनी केलाय.मराठी भाषेवरुन झालेली टीका पाहून राहुल नार्वेकरांनीही विधानसभेत झालेल्या प्रकारावर दिलगिरी व्यक्त केली. एवढंच नव्हे तर त्यांनी झालेला प्रकार अस्पष्ट प्रिंट आणि छोट्या फॉन्टमुळं झाल्याचा दावा केला.फॉन्ट छोटा असेल किंवा प्रिंट अस्पष्ट असेल तर त्याचवेळी नवी प्रिंट मागवणं आवश्यक होतं. पण आहे ते रेटून नेण्याच्या नादात मराठी भाषेचा जो विचका झाला त्यानं मात्र सभागृहाची शोभा झाल्याची टीका होतेय.