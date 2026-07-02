आता मुंबई आणखी जवळ येणार! कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि ईस्टन फ्री वेला थेट जोडणार, असा असेल नवा मार्ग!

Mumbai Orange Gate Tunnel: मुंबईत पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने सुरू आहेत. मुंबईतील सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे वाहतुक कोंडी याच वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना व नवीन रस्ते बांधणीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे ऑरेंज गेट टनल. (Orange Gate-Marine Drive Double Tunnel Project) या प्रकल्पामुळं वाहतुकीचा वेळ अवघ्या 5 मिनिटांवर येणार आहे. या प्रकल्पाबाबतच नवीन अपडेट समोर आली आहे.
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह हा दुहेरी बोगदा प्रकल्प असून यामुळं मुंबईच्या पूर्व आणि दक्षिण भाग जोडले जाणार आहेत. तसंच, यामुळं 40 मिनिटांचे अंतर अवघ्या 5 मिनिटांत पार करता येणार आहे. तसंच, या प्रकल्पांतर्गंत दोन स्वतंत्र बोगदे उभारण्यात येत असून यात वाहतुकीसाठी बहुपदरी मार्ग, आपत्कालीन सुविधा आणि अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था असेल. या प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी अलीकडेच उच्चाधिकार समितीने केली आहे.
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह हा दुहेरी बोगदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. त्याचबरोबर पूर्व-पश्चिम दळणवळण सुधारण्यासोबतच वेळ आणि इंधनाची बचत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. या प्रकल्पासाठी गिरगाव चौपाटीजवळील छोटी चौपाटी येथे तांत्रिक इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या तांत्रिक इमारतीसाठी आवश्यक जागेची पाहणीं उच्चाधिकार समितीने केली. मफतलाल जलतरण तलाव येथील बास्केटबॉल मैदानाच्या ठिकाणी ही इमारत बांधण्याबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पडताळणी करून त्याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेला सादर करावा, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील पूर्व आणि दक्षिण भागाला थेट जोडणारा ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह दुहेरी बोगदा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रकल्प आहे. पूर्व मुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्री वे), अटल सेतू आणि मरीन ड्राइव्ह आणि मुंबई किनारी रस्ता यांना जोडणारा हा भूमिगत मार्ग सुमारे 9.2 ते 10 किलोमीटर लांबीचा असून त्यापैकी सुमारे 7 किलोमीटर भाग भूमिगत आहे. हा प्रकल्प मुंबईसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह भूमिगत रस्त्याच्या प्रकल्पाचा खर्च 8056 कोटी इतका असून पूर्णत्वाचा कालावधी 54 महिने असणार आहे. तसंच, हा भारतातील पहिला शहरी बोगदा प्रकल्प आहे.
मुंबईतील या गेमचेंजर प्रकल्पामुळं ध्वनी आणि वायू पद्रुषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसंच, मुंबईतील पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे जोडली जाणार आहे. त्यामुळं प्रवासाचा वेळदेखील कमी होणार असून इंधन बचतदेखील होणार आहे.