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आता मुंबई आणखी जवळ येणार! कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि ईस्टन फ्री वेला थेट जोडणार, असा असेल नवा मार्ग!

मुंबईसाठी गेमचेंजर ठरणारा एक प्रकल्पास गती आली आहे. या प्रकल्पाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबईतील ऑरेंज गेट टनल प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून या प्रकल्पाबाबत अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 02, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:04 AM IST
आता मुंबई आणखी जवळ येणार! कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि ईस्टन फ्री वेला थेट जोडणार, असा असेल नवा मार्ग!
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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आता मुंबई आणखी जवळ येणार! कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि ईस्टन फ्री वेला थेट जोडणार, असा असेल नवा मार्ग!
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