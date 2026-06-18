'... नाहीतर पुन्हा तुरुंगात जाऊन बसाल!', रामदास कदम यांचा संजय राऊतांना इशारा

Ramdas Kadams on Sanjay Raut : महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या ऑपरेशन टायगरमुळे वातावरण गरम आहे. उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी त्यांची साथ सोडल्यामुळे संजय राऊत संतापले आहेत. संजय राऊत पत्रकार परिषद घेऊन वेळोवेळी या सहा खासदारांना सतत इशारा आणि धमकी देत आहेत. अशातच शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री रामदास कदम यांनी संजय राऊत यांना तुरुंगाची आठवण करुन दिली.
आता वेळ आली आहे याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी आत्मपरीक्षण करावं. नाहीतर भविष्यात उद्धवजी, वहिनी आणि आदित्य ठाकरे तिघेच पक्षात राहणार, असा टोलाही रामदास कदमांनी लगावला. त्याच वेळी संजय राऊतांना उद्देशून रामदास कदम म्हणाले की, ही लोकशाही आहे इथे कायद्याचा धाक आहे अशी बडबड पुन्हा केली तर पुन्हा तुरुंगात जाऊन बसाल, असा इशारा संजय राऊत यांना रामदास कदम यांनी दिला.
पुढे ते म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य हे कायद्याने चालतं. आतापर्यंत संजय राऊत यांच्या वरती किती केसेस आहेत किती लोकांचे हातपाय तोडले किती लोकांचे मर्डर केले, कोणीही काहीही बोलतोय. शिवसेना आम्ही वाढवली आतापर्यंत आम्ही किती केसेस घेतल्यात. ही भाषा कोणालाही शोभते का काल राऊत यांनी शिवीगाळ केली महाराष्ट्र त्यांना आज थुंकतोय. एक सुशिक्षित माणूस सामनाचा संपादक आणि शिवराळ भाषा आणि तेही खासदारांना. हे करण्यापेक्षा ते का गेले याचं तुम्ही आत्मचिंतन करायला हवं होतं, या शब्दात रामदास कदम यांनी संजय राऊतांचा समाचार घेतला.
मग ते म्हणाले की, संजय राऊत तुमच्यामुळेच ही उद्धव ठाकरेंवरती वेळ आली आहे. तुमच्या पायाखालची वाळू आता घसरलेली आहे. तुम्ही काय बघताय तुम्ही कसे बोलताय तुमची आता कुवत आहे का.. कायदा आणि संविधानापेक्षा कोणीही मोठा नाही. कुठून गेलेल्या खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर तुमच्या निर्णयाची किंवा निर्णयाचा प्रश्न येतच कुठे. उद्धवजी शिवसेना मराठी माणसाची होती तुमच्या आणि आदित्य ठाकरे यांची एकट्याची नव्हती. तुम्ही त्यांच्यावर हुकूमशाही चालवली त्याचे हे परिणाम आहेत. अशी वायफळ भाषा तुम्ही बोलू नका हे बिहार नाही.
संजय राऊत हे शिवसेना जिवंत ठेवतील,असं वाटत नाही.त्यांच्या हयातीमध्ये शिवसेना फुकून,राख सुद्धा फुकुन ठेवतील, असं वाटतय,अशी घणाघाती टीका आमदार सदाभाऊ खोत यांनी संजय राऊतांवर केली आहे.जे गेले ते विकाऊ होती,का ? त्यांना तुम्ही बाजारातले जनावर समजता,का ? तसेच मातोश्रीच्या बाहेर अनेक आमदार प्रदक्षिणा घालायचे,तुम्ही गोशा लावून घरात झोपणार,आणि सामान्य माणसाला रस्त्यावर लढायला लावणार आणि तुम्ही सत्तेचा गाजर हातात घेणार,त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य कार्यकर्ता शहाणा झाला आहे, असा टोला देखील आमदार सदाभाऊ खोत यांनी लगावला आहे.शिवसेना ठाकरे गटाचे सहा खासदार फुटल्यानंतर संजय राऊतां कडून करण्यात आलेल्या पंधरा कोटीच्या आरोपांवरून सदाभाऊ खोत यांनी संजय राऊतांवर निशाणा साधला आहे,ते सांगली मध्ये बोलत होते.