मुंबईत तयार करणार 'पाताल लोक', लोकलबाबतही मोठा निर्णय; देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला मेगाप्लान

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 24, 2025, 01:08 PM IST
Devendra Fadanvis On Mumbai Infrastructure: मुंबईत विविध प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या युथ कनेक्ट या मोहिमेअंतर्गंत फडणवीस हे मुंबईत बोलत होते. वरळीतील एनएससीआय डोम येथे तरुणांशी बोलताना त्यांनी मुंबईतील विकास प्रकल्पांबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. आम्ही मुंबईत पाताल लोक तयार करत आहोत, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

'मुंबईत जो विकास झाला तो आतापर्यंत फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे. मला यावरुन ट्रोल केलं गेलं, विरोधकांनी मजा घेतली. कोस्टल रोड आम्ही बनवतोय. ठाणे-बोरिवली टनेल आहे. बोरिवली ते गोरेगाव रस्ता तयार करतोय. शिवडी ते कोस्टल रोड ब्रिज तयार करतोय. मुलुंड ते गोरेगाव टनेल लिंक तयार करतोय. त्यामुळे वाहतूक कोंडी यातून सोडवण्याचा प्रयत्न होईल,' असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

'आम्ही एक योजना आखली आहे. आम्ही मुंबईत पाताल लोक तयार करत आहोत. मुंबईत भुयारी मार्गाचं जाळं तयार केले जाईल. वाहतूक कोंडी होणाऱ्या रस्त्यांना समांतर रस्ते आणि भुयारी मार्ग तयार केले जातील. त्यामुळं मुंबई वाहतूक कोंडीमुक्त होईल,' असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे. 

दुसऱ्या बाजूला, ईस्टर्न फ्रीवे जिथे संपतो तिथून वाहतूक कोंडी सुरू होते. तिथेून आम्ही भुयारी मार्ग बांधत आहोत. त्याचंदेखील काम सुरू आहे. तीन वर्षांत भुयारी मार्ग पूर्ण होईल. हा भुयारी मार्ग थेट चौपाटीपर्यंत जाईल.त्यामुळे वाहतूक कोंडी यातून सोडवण्याचा प्रयत्न होईल. वांद्रे-वरळी सी लिंकने वांद्रे येथे पोहोचल्यावर तिथून वांद्रे कुर्ला संकुलाकडे जाण्यासाठी आणखी एक भुयारी मार्ग विकसित करत आहोत. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील वाहतूक कोंडी दूर होईल. तोच भुयारी मार्ग पुढे विमानतळापर्यंत नेणार आहोत, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे. 

दरवर्षी 50 किमीपर्यंत मेट्रो नेटवर्क बनवणार आहोत. आम्ही मुंबई वन अॅप आणलंय. ज्यात सगळ्या सिस्टिमवरील तिकीट सोप्या पद्धतीने मिळणार आहे. मुंबई लोकलला ट्रान्सफॉर्म करणार आहोत. एसी लोकल करणार असून लोकलचे दरवाजे बंद होणार आहेत. सेंकड क्लासने जाणाऱ्या नागरिकांचा फेअरदेखील वाढवणार नाही, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे. तसंच, नवी मुंबई विमानतळाला वॉटर टॅक्सीने जोडणार आहोत,असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

