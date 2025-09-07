पनवेल-बोरिवली-वसई नवा रेल्वे कॉरिडॉर; डोंबिवली, भिवंडी, कळंबोली आणि... 2710000000 रुपयांचा सर्वात मोठा रेल्वे प्रकल्प

Panvel-Borivali-Vasai suburban corridor : मुंबई आणि उपनगरातील लाखो प्रवाशांना दिलासा देणारा पनवेल-बोरिवली-वसई लोकल ट्रेन कॉरिडॉर आता प्रत्यक्षात येणार आहे. या प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-3B) अंतर्गत विकसित केला जाणार आहे.
कसा असेल हा प्रकल्प?
पनवेल-बोरिवली-वसई हा उपनगरीय लोकल रेल्वे कॉरिडॉर 69.23 किमी लांबीचा असेल. या प्रकल्पासाठी 12,710 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा मार्ग पनवेलपासून सुरू होईल आणि वसईमार्गे बोरिवली आणि विरारपर्यंत पोहोचेल. या मार्गावर एकूण 19 स्थानके बांधली जाणार आहेत. ज्यामध्ये भिवंडी रोड, नवी डोंबिवली, कोपर, तळोजा पांचंद, कळंबोली आणि बोरिवली अशी स्थानके असतील.
आतापर्यंत नवी मुंबई (पनवेल) ते बोरिवली किंवा वसई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कुर्ला किंवा वडाळा येथे लोकल ट्रेन बदलाव्या लागत होत्या. नवीन कॉरिडॉरमुळे ही समस्या दूर होईल आणि थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. यामुळे दररोज पश्चिम मुंबईला कामासाठी जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या प्रवाशांचा वेळ वाचेल. पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांसाठीही हा मार्ग खूप फायदेशीर ठरेल, कारण आता ते पनवेलहून थेट गोवा किंवा पुणे येथे जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वे पकडू शकतील.
लोकल ट्रेनच्या या नवीन कॉरिडॉरमुळे, लूम पॉवर उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भिवंडी शहराला आता नवी मुंबई आणि पश्चिम मुंबईशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. यामुळे भिवंडीच्या विकासाला एक नवीन दिशा मिळेल. शिळफाटा रोडवर असलेल्या पलावा, रुणवाल सिटी सारख्या मोठ्या निवासी प्रकल्पांमधील रहिवाशांनाही या रेल्वे मार्गाचा दिलासा मिळेल. त्यांना एका बाजूला बोरिवली आणि वसईला थेट प्रवेश मिळेल तर दुसऱ्या बाजूला पनवेलला सहज प्रवेश मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेत मोठा बदल दिसून येईल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या कॉरिडॉरच्या सुरुवातीमुळे मध्य आणि हार्बर मार्गावरील प्रवाशांचा ताण कमी होईल. यामुळे सध्याची गर्दी कमी होईल आणि प्रवाशांचा प्रवास पूर्वीपेक्षा जलद आणि आरामदायी होईल.
FAQ
1. पनवेल-बोरिवली-वसई उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प काय आहे?
हा 69.23 किमी लांबीचा उपनगरीय लोकल रेल्वे कॉरिडॉर आहे, जो मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-3B) अंतर्गत विकसित केला जाणार आहे. हा मार्ग पनवेलपासून सुरू होऊन वसईमार्गे बोरिवली आणि विरारपर्यंत पोहोचेल.
2. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे का?
होय, मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे.
3. या प्रकल्पासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे?
या प्रकल्पासाठी अंदाजे 12,710 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.