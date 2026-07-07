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मुंबई लोकल आता आणखी फास्ट होणार, नवीन रेल्वे मार्गिका लवकरच सुरू होणार

मुंबईकरांचा लोकल प्रवासाचा त्रास संपणार आहे. कारण लवकरच आणखी एक रेल्वे मार्गिका नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे.या मार्गिकेचे 98 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:38 PM IST
मुंबई लोकल आता आणखी फास्ट होणार, नवीन रेल्वे मार्गिका लवकरच सुरू होणार
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबई लोकल आता आणखी फास्ट होणार, नवीन रेल्वे मार्गिका लवकरच सुरू होणार
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