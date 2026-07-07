मुंबई लोकल आता आणखी फास्ट होणार, नवीन रेल्वे मार्गिका लवकरच सुरू होणार

मुंबई लोकल आता आणखी फास्ट होणार आहे. लोकलही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. लोकलमधून लाखो नागरिक प्रवास करतात. मात्र गर्दीच्या वेळी नागरिकांना लोकलमध्ये चढायलादेखील मिळत नाही. त्यामुळं प्रवाशांचा लोकल प्रवास आणखी सूकर कसा होईल, याचा आढावा रेल्वे प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे. उपनगरीय रेल्वेचा एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. तर, लवकरच प्रवाशांसाठी सुरू होणार आहे.
बहुप्रतीक्षित पनवेल-कर्जत नवीन उपनगरीय रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे सुमारे 98 टक्के काम पूर्ण झाले असून प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. उर्वरित कामे वेगाने सुरू असून ती पूर्ण झाल्यावर प्रकल्प मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडे (सीआरएस) प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एमआरव्हीसी) माध्यमातून एमयूटीपी-3 अंतर्गत 2.782 कोटी खर्चुन हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. 29.6 किलोमीटर लांबीचा दुहेरी रेल्वेमार्ग नवी मुंबई आणि
कर्जतदरम्यानची रेल्वे जोडणी सक्षम करणार असून यामुळे कल्याणमार्गे होणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होणार आहे.
एमआरव्हीसीच्या माहितीनुसार, पनवेल, चिखले व मोहापे स्थानकांच्या इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून चौक आणि कर्जत स्थानकांवरील काम प्रगतिपथावर आहे. प्लॅटफॉर्म, लिफ्ट, जिने, इतर प्रवासी सुविधांच्या उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ट्रॅक लिंकिंगचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून सिग्नलिंग, दूरसंचार यंत्रणांच्या स्थापनेचे कामही वेगाने सुरू आहे. या मार्गावर प्रारंभी दोन ते तीन नवीन लोकल रेकच्या माध्यमातून उपनगरीय सेवा सुरू करण्याची योजना आहे. मार्ग सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांना कल्याणमार्गे प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्याबरोबरच रेल्वे संचालन अधिक लवचिक होईल आणि नवी मुंबई-कर्जत परिसरातील निवासी व औद्योगिक विकासालाही चालना मिळेल.
या मार्गाचे 98 टक्के काम पूर्ण झाले असून आवश्यक चाचण्यांनंतरच वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. एमआरव्हीकडून प्रकल्प हस्तांतरित झाल्यानंतर मध्य रेल्वेच्या जेएजी आणि एसएजी समित्यांकडून विविध तांत्रिक तपासण्या करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर विद्युत विभागाच्या चाचण्या आणि रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांची (सीआरएस) अंतिम पाहणी पूर्ण झाल्यानंतरच या मार्गावर उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू होणार आहे.