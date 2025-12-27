पनवेल महापालिका निवडणुकीत हवा कुणाची ?

स्वाती नाईक झी 24 तास नवी मुंबई : मुंबईच्या वेशीवरची महापालिका आणि नवी मुंबईचे जुळे शहर म्हणून पनवेल शहराची ओळख आहे. नवी मुंबईचा विस्तार होऊन नवी मुंबईचा विस्तार थेट पनवेलच्या पलिकडे गेला आहे. वाढत्या नागरिकीकरणामुळं पनवेल शहराचा चेहरामोहराच बदलला आहे. महापालिका झाल्यानंतर ही पनवेलची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक आहे. 2017मध्ये पनवेल महापालिकेची निवडणूक झाली होती. त्यावेळी भाजप विरुद्ध शेतकरी कामगार पक्ष असाच प्रामुख्यानं सामना झाला होता. त्यावेळी 51 जागा जिंकून भाजपनं पनवेल महापालिकेवर वर्चस्व मिळवलं होतं.
एकूण जागा 78
भाजप- 51
शेकाप- 23
राष्ट्रवागी- 02
काँग्रेस- 02
गेल्या आठ वर्षांत पनवेलच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्यात. पनवेलमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शेकापची संघटनात्मक पातळीवर बरीच पडझड झालीय. लोकसभा निवडणुकीत मावळ लोकसभा मतदारसंघात येत असलेल्या पनवेलमधून भाजपला विक्रमी मताधिक्य मिळालं होतं. विधानसभेलाही प्रशांत ठाकूर यांना मोठं मताधिक्य होतं. भाजपच्या शिडात आत्मविश्वासाची हवा भरलेली आहे. पुन्हा भाजपलाच बहुमत मिळेल आणि भाजपचाच महापौर असेल असा विश्वास आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेत राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेनं कंबर कसलीय. शिवसेना भाजपसोबत युती करण्यास उत्सुक असून किमान 15 जागा मिळाव्यात अशी मागणी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी केली आहे.
राजकीयदृष्ट्या शेकापचा जनाधार कमी होत चाललेला असताना शेकाप महापालिका निवडणुकीला सामोरी जातेय. शेकापचे नेते बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वात शेकाप निवडणूक लढतेय. पक्षाला लागलेली गळती रोखणे, कमी झालेला जनाधार वाढवण्याचं आव्हान शेकापसमोर असणार आहे. पनवेलमध्ये शिवसेना UBT, राष्ट्रवादी SP आणि इतरांना सोबत घेऊन लढण्याचा निर्धार केला आहे.
पनवेलचं राजकारण कायम ठाकूर घराण्याभोवती फिरत राहिलंय. ठाकूर घराणे ज्या पक्षात त्या पक्षाची सत्ता असं समीकरण पनवेलमध्ये होतं. आताही तिच राजकीय परिस्थिती कायम असल्याच राजकीय अभ्यासक सांगतात.
पनवेल महापालिका निवडणुकीत विरोधकांच्या हाती नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकराणाचा मुद्दा आहे. विरोधक नामकरणाचा मुद्द्या कसा हाताळतात यावर निवडणुकीचं गणित अवलंबून असणार आहे. तरीही पनवेल महापालिका निवडणुकीचा पेपर भाजपसाठी सोपा विरोधकांसाठी कठीण असाच असणार आहे.