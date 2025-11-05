...म्हणून मेहंदी लावलेल्या मुलींना वर्गाबाहेर ठेवलं: मुंबईतल्या शाळेचं स्पष्टीकरण! राज ठाकरेंची मनसे म्हणाली, 'पालकांची..'

Mehendi Issue In Mumbai School: चेंबूरमधील सेंट अँथनी गर्ल्स हायस्कूलमध्ये काही विद्यार्थिनींना हातावर मेहंदी काढल्यामुळे वर्गात बसू न दिल्याच्या तक्रारीनंतर निर्माण झालेल्या वादाला नवी कलाटणी मिळाली आहे. या प्रकरणामध्ये राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं शाळेच्या स्पष्टीकरणानंतरही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच शिक्षण विभागानेही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देत शाळेला तंबी दिली आहे.
मुंबईतील चेंबूर येथील सेंट अँथनी गर्ल्स हायस्कूलमध्ये (St. Anthony's Girls' High School) हातावर मेहंदी लावल्यामुळे सुमारे 10 ते 20 विद्यार्थिनींना वर्गात बसण्यास मनाई करण्यात आली. हा प्रकार दिवाळी सणाच्या काळात घडला. पालकांनी या प्रकरणाची शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली, ज्यामुळे विभागाने शाळेला नोटीस बजावली आणि उत्तर मागितले होते. पालकांचा आरोप आहे की मेहंदी ही सांस्कृतिक परंपरा असून, यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवणे चुकीचे आहे.
शिक्षण विभागाने मागवलेल्या लेखी खुलाशात शाळेने सर्व आरोप फेटाळले असून ही कारवाई शाळेच्या नियमानुसार सुरक्षिततेसाठी आणि शिस्तीसाठीच करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र मनसेने शाळा प्रशासन लबाड असून शाळेचा खुलासा खोटा असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, शाळा प्रशासनाने यापुढे विद्यार्थिनींना अशी वागणूक देऊ नये यासाठी लेखी समज देणार असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.
प्राचार्या बो. ओलिंडा फर्नाडिस यांनी केलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, काही विद्यार्थिनींनी रजेच्या नोट्स, वैद्यकीय प्रमाणपत्र न आणल्यामुळे तसेच काही अपूर्ण गणवेशात होत्या. तसेच हातावर मेहंदी असलेल्या विद्यार्थिनींना तात्पुरते ओपन हॉलमध्ये ठेवले होते. हे पाऊल आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उचलले असल्याचे सांगितले.
यापुढे शाळेबाबत कोणतीही तक्रार येता कामा नये. तसेच शाळेतील विद्यार्थीनींना कोणत्याही कारणास्तव वर्गाबाहेर ठेवणे किंवा शाळेत येण्यापासून रोखणे, असे प्रकार घडायला नको म्हणून लेखी समज दिली जाणार आहे, असं चेंबूर उत्तर विभागाचे शिक्षण निरीक्षक मुश्ताक शेख यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दुसरीकडे मनसेचे सरचिटणीस कर्णध दुनबळे यांनी शाळा लबाडीने वागत असल्याचं म्हटलं आहे. "शाळेचे प्रशासन लबाडीने वागत आहे. मी घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी आहे. विद्यार्थिनींना ओपन हॉलमध्ये नव्हे; तर मोकळ्या जागेत फरशीवर बसविले होते. आम्ही त्यांना प्रेमाची समज दिल्यावर शाळा प्रशासनाने गयावया करत माफी मागितली. त्यावेळी प्राचार्य आणि इतर तीन महिला कर्मचारीही उपस्थित होत्या. पालकांची चूक नसतानाही त्यांना अन्याय सहन करावा लागला," असं मनसेचं म्हणणं आहे.