Marathi News
...म्हणून मेहंदी लावलेल्या मुलींना वर्गाबाहेर ठेवलं: मुंबईतल्या शाळेचं स्पष्टीकरण! राज ठाकरेंची मनसे म्हणाली, 'पालकांची..'

Mehendi Issue In Mumbai School: महेंदी लावून आल्याने 10 ते 20 विद्यार्थिनींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आल्याचं प्रकरण थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचलं असून शाळेनं दिलेल्या उत्तरामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे. शाळेनं काय म्हटलंय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 5, 2025, 10:55 AM IST
राज ठाकरेंच्या पक्षाने घेतली आक्रमक भूमिका (प्रातिनिधिक फोटो)

Mehendi Issue In Mumbai School: चेंबूरमधील सेंट अँथनी गर्ल्स हायस्कूलमध्ये काही विद्यार्थिनींना हातावर मेहंदी काढल्यामुळे वर्गात बसू न दिल्याच्या तक्रारीनंतर निर्माण झालेल्या वादाला नवी कलाटणी मिळाली आहे. या प्रकरणामध्ये राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं शाळेच्या स्पष्टीकरणानंतरही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच शिक्षण विभागानेही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देत शाळेला तंबी दिली आहे. 

प्रकरण काय?

मुंबईतील चेंबूर येथील सेंट अँथनी गर्ल्स हायस्कूलमध्ये (St. Anthony's Girls' High School) हातावर मेहंदी लावल्यामुळे सुमारे 10 ते 20 विद्यार्थिनींना वर्गात बसण्यास मनाई करण्यात आली. हा प्रकार दिवाळी सणाच्या काळात घडला. पालकांनी या प्रकरणाची शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली, ज्यामुळे विभागाने शाळेला नोटीस बजावली आणि उत्तर मागितले होते. पालकांचा आरोप आहे की मेहंदी ही सांस्कृतिक परंपरा असून, यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवणे चुकीचे आहे.

...म्हणून केली कारवाई

शिक्षण विभागाने मागवलेल्या लेखी खुलाशात शाळेने सर्व आरोप फेटाळले असून ही कारवाई शाळेच्या नियमानुसार सुरक्षिततेसाठी आणि शिस्तीसाठीच करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र मनसेने शाळा प्रशासन लबाड असून शाळेचा खुलासा खोटा असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, शाळा प्रशासनाने यापुढे विद्यार्थिनींना अशी वागणूक देऊ नये यासाठी लेखी समज देणार असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.

शाळेने खुलाश्यात काय म्हटलंय?

प्राचार्या बो. ओलिंडा फर्नाडिस यांनी केलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, काही विद्यार्थिनींनी रजेच्या नोट्स, वैद्यकीय प्रमाणपत्र न आणल्यामुळे तसेच काही अपूर्ण गणवेशात होत्या. तसेच हातावर मेहंदी असलेल्या विद्यार्थिनींना तात्पुरते ओपन हॉलमध्ये ठेवले होते. हे पाऊल आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उचलले असल्याचे सांगितले.

शिक्षण विभागाचं म्हणणं काय?

यापुढे शाळेबाबत कोणतीही तक्रार येता कामा नये. तसेच शाळेतील विद्यार्थीनींना कोणत्याही कारणास्तव वर्गाबाहेर ठेवणे किंवा शाळेत येण्यापासून रोखणे, असे प्रकार घडायला नको म्हणून लेखी समज दिली जाणार आहे, असं चेंबूर उत्तर विभागाचे शिक्षण निरीक्षक मुश्ताक शेख यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

मनसेची आक्रमक भूमिका

दुसरीकडे मनसेचे सरचिटणीस कर्णध दुनबळे यांनी शाळा लबाडीने वागत असल्याचं म्हटलं आहे. "शाळेचे प्रशासन लबाडीने वागत आहे. मी घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी आहे. विद्यार्थिनींना ओपन हॉलमध्ये नव्हे; तर मोकळ्या जागेत फरशीवर बसविले होते. आम्ही त्यांना प्रेमाची समज दिल्यावर शाळा प्रशासनाने गयावया करत माफी मागितली. त्यावेळी प्राचार्य आणि इतर तीन महिला कर्मचारीही उपस्थित होत्या. पालकांची चूक नसतानाही त्यांना अन्याय सहन करावा लागला," असं मनसेचं म्हणणं आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

