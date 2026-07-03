'शिवसेना फोडण्याची सुरुवात राज ठाकरेंनीच केली', 'फोडाफोडी'च्या राजकारणावरुन भाजपाचा हल्लाबोल; 'बाळासाहेब हयात...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी ठाण्यातील पदाधिकारी मेळाव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीवर फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन टीका केल्यानंतर आता भाजपाचे आमदार परिणय फुकेंनी राज यांच्यावर निशाणा साधला आहे. शिवसेना फोडण्यास राज ठाकरेंनीच सुरुवात केल्याचा उल्लेख करत परिणय फुकेंनी राज यांच्या टीकेकडे फारसं लक्ष देण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. राज ठाकरेंना वैफल्य आलं असल्याचा उल्लेख करत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना काँग्रेसकडून पैसे घेऊन राज यांनी शिवसेना फोडल्याची त्यावेळी चर्चा होती, असंही परिणय फुके म्हणाले आहेत.
राज्यातील फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन टीका करताना राज ठाकरेंनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. हे फोडाफोडीचं राजकारण अमित शाह करत असून मुद्दाम मित्रपक्षांमध्ये पाठवत असल्याचं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. भविष्यात अमित शाहांना विरोध झाला तर हे मित्र पक्ष त्यांच्या कामी येतील असंही राज यांनी म्हटल्याचा संदर्भ देत परिणय फुकेंना प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना, "राज ठाकरेंना घरी बसून बसून मोतीबिंदू होतो तसा भाजपाबिंदू झाला आहे. जगात काहीही झालं तरी भाजपालाच दोषी ठरवतात," असं परिणय फुके म्हणाले.
पुढे बोलताना, "ते (राज ठाकरे) देवेंद्र फडणवीसांना, अमित शाहांना, मोदींनाच बघतात. ते वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला जनतेनं घरी बसवल्याने ते अशी स्टेटमेंट करत आहेत. ज्याप्रकारे त्यांनी काल विधान केलं ते पाहता शिवसेना फोडण्याची सुरुवात राज ठाकरेंनीच केली. भुजबळ वगैरे झाले पण खरी शिवसेना मोठ्या प्रमाणात राज ठाकरेंनीच फोडली. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे असताना त्यांनी शिवसेना फोडली. याची जाणीव त्यांना असली पाहिजे. त्यावेळेस ते विकले गेले होते का? त्यावेळेस त्यांना कोणी पैसे दिले होता का? हा ही या माध्यमातून जनतेसमोर प्रश्न आहे," असं परिणय फुके म्हणाले.
विकत घेणाऱ्यांपेक्षा विकले जाणारे अधिक दोषी आहेत असं म्हणत त्यांनी देहविक्रीयचा उल्लेख करत टीका केली, असा संदर्भ देऊन प्रश्न विचारण्यात आला असता परिणय फुकेंनी, "बाळासाहेब हयात असताना राज ठाकरेंनी शिवसेना फोडली त्यावेळेस काँग्रेसनेच त्यांना पैसे दिले अशी चर्चा होती. काँग्रेसने हे करुन घेतलं. त्यावेळी त्यांच्यावरही आरोप होत होते. दर निवडणुकीला भूमिका बदलतात. कधी भाजपाच्या बाजूने कधी भाजपाच्या विरोधात भाषणं देतात. कधी काँग्रेससाठी तर कधी शिवसेनेसाठी भाषण देतात. कॉइन बॉक्स असा त्यांचा उल्लेख सामान्य जनता करते. कॉइन टाकलं आणि जसं पाहिजे तसं भाषण लिहून घेतलं असं सामान्य जनता त्यांचा उल्लेख करते. याचाही त्यांनी अभ्यास करावा," असा टोला लगावला आहे.