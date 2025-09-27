लोकलमध्येच रंगला गरब्याचा खेळ, खचाखच भरलेल्या लोकलमध्ये प्रवाशांचा रास-गरबा? Video Viral

Mumbai Local Train Update: देशभरात सध्या नवरात्रीची धूम पाहायला मिळतेय. मुंबईतही अनेक भागात गरबा व रास दांडियाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी गरबा खेळण्यासाठी तरुणवर्ग गर्दी करत आहे. पण मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलमध्येदेखील महिलांना रास-गरबा सुरू केला आहे. लोकलमध्ये गरबा खेळतानाचा एक व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झाला आहे.
मुंबई लोकल म्हणजे गर्दी असं समीकरणच झालं आहे. दररोज मुंबई लोकलमध्ये भरपूर गर्दी असते इतकी की अनेकदा काहींना लोकलमध्ये चढायलाही मिळत नाही. मात्र गर्दीने खचाखच भरलेल्या ट्र्रेनमध्ये चक्क महिला गरबा खेळताना दिसत आहेत. बोरीवली ते चर्चगेट या 10.16च्या एसी ट्रेनमधील हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. एसी लोकलमधील महिला प्रवासी मोठ्या उत्साहाने गरबा खेळताना दिसत आहेत.
व्हायरल झालेला व्हिडिओ मंगळवारचा असल्याचे समोर येत आहे. या महिलांनी पारंपारिक कपडे परिधान केले आहेत. तर, गुजराती गाण्यावर गरबा खेळत आहेत. काही प्रवासीही त्यांना साथ देत आहेत. तर काही प्रवासी टाळ्या वाजवून त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. अनेकांनी या व्हिडिओवर कमेंट केल्या आहेत. इतर वेळी लोकलमधील भांडणं आणि वादावादी यामुळंच चर्चेत असते. मात्र गरबा खेळतानाचा हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर साऱ्यांनी कौतुक केलं आहे.
दरम्यान, फक्त महिलांच्या डब्यातच नाही तर जनरल डब्यातही पुरुष गरबा खेळताना दिसत आहे. एक ग्रुप लोकलमध्ये गरबा खेळताना दिसतोय. हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. काहींनी या व्हिडिओचे कौतुक केले आहे. तर काहींनी या व्हिडिओवर टिका केली आहे. एकाने म्हटलं आहे की, भारतात समाज भान असणे गरजेचे आहे. तर हे योग्य आहे का? अशीही कमेंट एकाने केली आहे.
Garba In Mumbai Local Train ..!
E Hallooooo……!#NavratriVibes #NavratriCelebration #Navratri2025 pic.twitter.com/TMCRqXtic4
— Jugal Upadhyay (Modi Ka Parivar) (@jugalupadhyay1) September 22, 2025
