लोकलमध्येच रंगला गरब्याचा खेळ, खचाखच भरलेल्या लोकलमध्ये प्रवाशांचा रास-गरबा? Video Viral

Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल नेहमीच चर्चेत असते. सध्या लोकलमधील एक व्हिडिओ चांगलाच चर्चेत आला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 27, 2025, 12:45 PM IST
लोकलमध्येच रंगला गरब्याचा खेळ, खचाखच भरलेल्या लोकलमध्ये प्रवाशांचा रास-गरबा? Video Viral
passenger Turn Mumbai Local Into Navratri Special play Garba and Dandiya

Mumbai Local Train Update: देशभरात सध्या नवरात्रीची धूम पाहायला मिळतेय. मुंबईतही अनेक भागात गरबा व रास दांडियाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी गरबा खेळण्यासाठी तरुणवर्ग गर्दी करत आहे. पण मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलमध्येदेखील महिलांना रास-गरबा सुरू केला आहे. लोकलमध्ये गरबा खेळतानाचा एक व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झाला आहे. 

मुंबई लोकल म्हणजे गर्दी असं समीकरणच झालं आहे. दररोज मुंबई लोकलमध्ये भरपूर गर्दी असते इतकी की अनेकदा काहींना लोकलमध्ये चढायलाही मिळत नाही. मात्र गर्दीने खचाखच भरलेल्या ट्र्रेनमध्ये चक्क महिला गरबा खेळताना दिसत आहेत. बोरीवली ते चर्चगेट या 10.16च्या  एसी ट्रेनमधील हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. एसी लोकलमधील महिला प्रवासी मोठ्या उत्साहाने गरबा खेळताना दिसत आहेत. 

व्हायरल झालेला व्हिडिओ मंगळवारचा असल्याचे समोर येत आहे. या महिलांनी पारंपारिक कपडे परिधान केले आहेत. तर, गुजराती गाण्यावर गरबा खेळत आहेत. काही प्रवासीही त्यांना साथ देत आहेत. तर काही प्रवासी टाळ्या वाजवून त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. अनेकांनी या व्हिडिओवर कमेंट केल्या आहेत. इतर वेळी लोकलमधील भांडणं आणि वादावादी यामुळंच चर्चेत असते. मात्र गरबा खेळतानाचा हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर साऱ्यांनी कौतुक केलं आहे. 

दरम्यान, फक्त महिलांच्या डब्यातच नाही तर जनरल डब्यातही पुरुष गरबा खेळताना दिसत आहे. एक ग्रुप लोकलमध्ये गरबा खेळताना दिसतोय. हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. काहींनी या व्हिडिओचे कौतुक केले आहे. तर काहींनी या व्हिडिओवर टिका केली आहे. एकाने म्हटलं आहे की, भारतात समाज भान असणे गरजेचे आहे. तर हे योग्य आहे का? अशीही कमेंट एकाने केली आहे. 

FAQ 

१: मुंबई लोकलमध्ये नवरात्रीदरम्यान काय घडत आहे?

उत्तर: नवरात्रीच्या काळात मुंबई लोकलमध्ये महिलांनी आणि पुरुषांनी गरबा आणि रास दांडिया खेळण्यास सुरुवात केली आहे. गर्दी असलेल्या ट्रेनमध्येही प्रवासी उत्साहाने नृत्य करत आहेत, ज्यामुळे व्हायरल व्हिडिओ तयार झाले आहेत.

२: महिलांच्या डब्यातील व्हायरल व्हिडिओ काय आहे?

उत्तर: बोरीवली ते चर्चगेट या मार्गावरील १०.१६ च्या एसी लोकल ट्रेनमधील महिलांनी मंगळवारी पारंपारिक कपडे घालून गुजराती गाण्यावर गरबा खेळला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, इतर प्रवासी टाळ्या वाजवून प्रोत्साहन देत आहेत.

३: जनरल डब्यातील पुरुष गरबाबाबत काय?

उत्तर: महिलांच्या डब्यासोबतच जनरल डब्यातही पुरुष ग्रुपने गरबा खेळला आहे. हा व्हिडिओही व्हायरल झाला असून, गर्दी असलेल्या ट्रेनमध्ये ते उत्साहाने नाचताना दिसत आहेत.

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

