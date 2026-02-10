'मुंबईत वाहन चालकांवर कंजेश्चन टॅक्स लावा', भाजप नगरसेवकाच्या मागणीचा नेमका फायदा कोणाला? तज्ज्ञांचा Reality Check!

Conesgtion Tax: मुंबई शहरात रोजच्या वाहतुकीची गर्दी आणि हवेचे प्रदूषण ही मोठी समस्या बनलीय. यावर उपाय म्हणून भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकरांनी मुंबई महापालिकेला एक नवा प्रस्ताव दिलाय. हा प्रस्ताव दक्षिण मुंबईत कंजेश्चन टॅक्स लागू करण्याबाबत आहे. या करामुळे गाड्यांची संख्या कमी होईल आणि लोकांचा वेळ वाचेल. विशेषतः ज्या गाड्यांमध्ये फक्त एकच व्यक्ती असते, त्यांच्यावर हा कर लावण्याचे नगरसेवक नार्वेकरांनी सुचवलंय. याचा फायदा कोणाला? तोटा कोणाला? यावर तज्ञांनी सविस्तर माहिती दिलीय.
नार्वेकर यांनी मुंबई पालिकेला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट, फोर्ट आणि कुलाबा ही भाग 'जास्त वाहतुकीचे क्षेत्र' म्हणून निवडले जातील. या भागात येणाऱ्या गाड्यांना हा कर भरावा लागेल. हा कर स्वयंचलित पद्धतीने वसूल करण्यासाठी FASTag चा वापर केला जाईल, ज्यामुळे चेकपॉईंटवर थांबण्याची गरज नाही. तसेच, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि 'स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख' (ANPR) यंत्रणेद्वारे गाड्यांवर नजर ठेवली जाईल. या करातून मिळणारा पैसा शहरातील हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि टिकाऊ वाहतूक व्यवस्थेसाठी वापरला जाईल, असे नार्वेकर म्हणाले.
जगातील मोठ्या शहरांनी असा कर यशस्वीपणे अंमलात आणला आहे. उदाहरणार्थ, लंडन, न्यूयॉर्क आणि सिंगापूरमध्ये हा कर लागू केल्याने गाड्यांची गर्दी कमी झाली आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आले. तज्ञ सांगतात की, भारतात रस्ते कमी आहेत आणि गाड्या जास्त होत आहेत, त्यामुळे शहर थांबू शकते. म्हणून असा कर हा चांगला पर्याय आहे. या शहरांमध्ये कराने प्रदूषण कमी झाले आणि लोकांना फायदा झाला.
गेल्यावर्षी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मध्ये 50 मिनिटांपेक्षा कमी थांबणाऱ्या गाड्यांवर असा कर लावण्याचा विचार केला होता. पण तो अमलात आला नाही. आता नार्वेकर यांनी दक्षिण मुंबईसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रस्ताव मांडलाय. हा कर लागू करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीची चांगली व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. मेट्रो 3 (अॅक्वा लाईन) पूर्णपणे सुरू झाली तर हा कर अधिक प्रभावी ठरेल, असे तज्ञ म्हणतात.
या कराला सामान्य लोकांचा विरोध होऊ शकतो कारण सार्वजनिक वाहतुकीची जोडणी अजून अपुरी आहे. लोकांना पर्याय नसल्यास ते नाराज होतील. हा प्रस्ताव मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय देऊ शकतो, असं म्हटलं जातंय. पण जर योग्य नियोजन केले तर प्रदूषण कमी होईल आणि शहर अधिक सुंदर बनेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येतोय.