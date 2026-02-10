English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईत वाहन चालकांवर कंजेश्चन टॅक्स लावा, भाजप नगरसेवकाच्या मागणीचा नेमका फायदा कोणाला? तज्ज्ञांचा Reality Check!

'मुंबईत वाहन चालकांवर कंजेश्चन टॅक्स लावा', भाजप नगरसेवकाच्या मागणीचा नेमका फायदा कोणाला? तज्ज्ञांचा Reality Check!

Conesgtion Tax:  ज्या गाड्यांमध्ये फक्त एकच व्यक्ती असते, त्यांच्यावर हा कर लावण्याचे नगरसेवक नार्वेकरांनी सुचवलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 10, 2026, 04:18 PM IST
'मुंबईत वाहन चालकांवर कंजेश्चन टॅक्स लावा', भाजप नगरसेवकाच्या मागणीचा नेमका फायदा कोणाला? तज्ज्ञांचा Reality Check!
मुंबई ट्रफिक समस्या

Conesgtion Tax: मुंबई शहरात रोजच्या वाहतुकीची गर्दी आणि हवेचे प्रदूषण ही मोठी समस्या बनलीय. यावर उपाय म्हणून भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकरांनी  मुंबई महापालिकेला एक नवा प्रस्ताव दिलाय. हा प्रस्ताव दक्षिण मुंबईत कंजेश्चन टॅक्स लागू करण्याबाबत आहे. या करामुळे गाड्यांची संख्या कमी होईल आणि लोकांचा वेळ वाचेल. विशेषतः ज्या गाड्यांमध्ये फक्त एकच व्यक्ती असते, त्यांच्यावर हा कर लावण्याचे नगरसेवक नार्वेकरांनी सुचवलंय. याचा फायदा कोणाला? तोटा कोणाला? यावर तज्ञांनी सविस्तर माहिती दिलीय.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या जागेवर कर लागू?

नार्वेकर यांनी मुंबई पालिकेला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट, फोर्ट आणि कुलाबा ही भाग 'जास्त वाहतुकीचे क्षेत्र' म्हणून निवडले जातील. या भागात येणाऱ्या गाड्यांना हा कर भरावा लागेल. हा कर स्वयंचलित पद्धतीने वसूल करण्यासाठी FASTag चा वापर केला जाईल, ज्यामुळे चेकपॉईंटवर थांबण्याची गरज नाही. तसेच, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि 'स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख' (ANPR) यंत्रणेद्वारे गाड्यांवर नजर ठेवली जाईल. या करातून मिळणारा पैसा शहरातील हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि टिकाऊ वाहतूक व्यवस्थेसाठी वापरला जाईल, असे नार्वेकर म्हणाले. 

जागतिक शहरांतील यशस्वी उदाहरणे

जगातील मोठ्या शहरांनी असा कर यशस्वीपणे अंमलात आणला आहे. उदाहरणार्थ, लंडन, न्यूयॉर्क आणि सिंगापूरमध्ये हा कर लागू केल्याने गाड्यांची गर्दी कमी झाली आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आले. तज्ञ सांगतात की, भारतात रस्ते कमी आहेत आणि गाड्या जास्त होत आहेत, त्यामुळे शहर थांबू शकते. म्हणून असा कर हा चांगला पर्याय आहे. या शहरांमध्ये कराने प्रदूषण कमी झाले आणि लोकांना फायदा झाला.

मुंबईतील तज्ञ काय सांगतात? 

गेल्यावर्षी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मध्ये 50 मिनिटांपेक्षा कमी थांबणाऱ्या गाड्यांवर असा कर लावण्याचा विचार केला होता. पण तो अमलात आला नाही. आता नार्वेकर यांनी दक्षिण मुंबईसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रस्ताव मांडलाय. हा कर लागू करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीची चांगली व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. मेट्रो 3 (अ‍ॅक्वा लाईन) पूर्णपणे सुरू झाली तर हा कर अधिक प्रभावी ठरेल, असे तज्ञ म्हणतात.

या प्रस्तावाचं पुढे काय? 

या कराला सामान्य लोकांचा विरोध होऊ शकतो कारण सार्वजनिक वाहतुकीची जोडणी अजून अपुरी आहे. लोकांना पर्याय नसल्यास ते नाराज होतील.  हा प्रस्ताव मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय देऊ शकतो, असं म्हटलं जातंय. पण जर योग्य नियोजन केले तर प्रदूषण कमी होईल आणि शहर अधिक सुंदर बनेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येतोय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mumbai newsconesgtion taxMumbai Trafficmumbai congestion taxmumbai traffic tax

इतर बातम्या

9 कोटी रुपयांचं बक्षीस... मुंबईकर शिक्षिकेचा दुबईच्या राजाक...

महाराष्ट्र बातम्या