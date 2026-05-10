/Watermelon Case : पायधुनी डोकाडिया कुटूंब मृत्यू प्रकरण, उंदीर मारण्याचं औषध कलिंगडात कसं गेलं? जवळच्या व्यक्तीकडे संशयाची सुई

Paydhuni watermelon case big updates : मुंबई पायधुनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंब मृत्यू प्रकरणाला दिवसेंदिवस वेगळे वळण मिळत आहे. पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये अद्याप मृत्यूचं कारण अस्पष्ट असून फॉरेन्सिक अहवालाची वाट पाहिली जात आहे.
Mumbai Watermelon Death Mystery: गेल्या महिन्यात, डोकाडिया कुटुंबातील चार सदस्यांनी रात्री चिकन बिर्याणी आणि टरबूज खाल्ले आणि अवघ्या १२ तासांत ते सर्व एकामागून एक मरण पावले. या घटनेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला. पोलीस हत्या आणि आत्महत्या या दोन्ही शक्यतांचा तपास करत असून, येत्या काही दिवसांत हे गूढ उकलण्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मुंबईतील पायधुनी भागातील डोकाडिया कुटुंबातील चार सदस्यांच्या रहस्यमय मृत्यू प्रकरणी दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. आता एफएसएल अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने तपासाला एक नवीन वळण लागले आहे. अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कुटुंबाचा मृत्यू चिकन बिर्याणी किंवा टरबूज खाल्ल्याने झाला नाही, तर उंदीर मारण्याच्या विषात वापरल्या जाणाऱ्या झिंक फॉस्फाइड या रसायनामुळे झाला आहे. या विषारी रसायनाचे अंश टरबूजाच्या नमुन्यांमध्ये आणि पीडितांच्या मृतदेहांमध्ये आढळले आहेत. या खुलास्यानंतर, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, टरबूजमध्ये विष कसे आले? ही सामूहिक आत्महत्या होती की कोणीतरी जाणूनबुजून संपूर्ण कुटुंबाची हत्या केली? ज्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण अधिकच रहस्यमय बनत आहे.
दक्षिण मुंबईतील पायधुनी भागातील रहिवासी असलेले अब्दुल्ला डोकाडिया (४४), त्यांची पत्नी नसरीन (३५) आणि मुली आयेशा (१६) व झैनब (१३) यांचा २६ एप्रिल रोजी संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, या कुटुंबाने यापूर्वी नातेवाईकांसोबत चिकन बिर्याणी खाल्ली होती आणि पाहुणे निघून गेल्यानंतर चौघांनी टरबूज खाल्ले. काही तासांनंतर त्यांची प्रकृती खालावू लागली आणि १२ तासांच्या आत चौघांचाही मृत्यू झाला. या घटनेमुळे देशभरात खळबळ उडाली. सुरुवातीला बिर्याणी किंवा टरबूजमुळे विषबाधा झाल्याचा संशय होता, परंतु आता एफएसएलच्या अहवालाने संपूर्ण प्रकरणाला एक नवीन वळण दिले आहे.
फॉरेन्सिक चाचण्यांमध्ये टरबूजच्या नमुन्यांमध्ये झिंक फॉस्फाइडचे अंश आढळले आहेत. हे एक अत्यंत धोकादायक रसायन असून ते सामान्यतः उंदीर मारण्याचे विष म्हणून वापरले जाते. तथापि, तपासात असेही उघड झाले आहे की डोकाडिया कुटुंबाच्या घरातून झिंक फॉस्फाईड नावाचे विष जप्त करण्यात आले नाही. तसेच, कुटुंबाने स्वतः हे विष विकत घेऊन त्याचे सेवन केले होते, असा कोणताही पुरावा नाही. मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा अत्यंत गांभीर्याने तपास करत आहेत. ते कुटुंबातील नातेवाईक, परिसरातील मेडिकल स्टोअरचे मालक आणि मृत मुली, आयेशा व झैनब यांच्या मित्रांची चौकशी करत आहेत. आतापर्यंत, पोलिसांनी उंदीर मारण्याचे विष विकणाऱ्या 20 हून अधिक दुकानदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या मते, या प्रकरणात कुटुंबातील कोणीतरी जवळचा व्यक्ती सामील असल्याचा संशय तपासामुळे बळकट होत आहे. तथापि, ठोस पुराव्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
घटनेच्या दिवशी डोकाडिया कुटुंबाच्या घरी आलेल्या पाच जणांचाही पोलीस सखोल तपास करत आहेत. याव्यतिरिक्त, मृत्यूच्या तीन ते चार दिवस आधी कुटुंबाला भेट दिलेल्या लोकांबद्दल माहिती गोळा केली जात आहे. तपास यंत्रणा सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल रेकॉर्ड, कुटुंबाचे संपर्क आणि त्यांचे आर्थिक व्यवहार यांचीही तपासणी करत आहेत. टरबूजमध्ये विष कसे पोहोचले आणि यामागे कोणाचा हात असू शकतो, हे पोलीस शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एफएसएलच्या अहवालातून मृत्यूचे कारण विषारी रसायन असल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की विष कुटुंबापर्यंत कसे पोहोचले. मुंबई पोलीस सध्या प्रत्येक बाजूने तपास करत आहे. आता लोक या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाची वाट पाहत आहेत.