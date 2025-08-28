परवानगी 8 तासांची, तयारी महिनाभराची; मराठा आंदोलकांनी सोबत आणला महिन्याभराचा शिधा

मुंबई : जरांगेंच्या आंदोलनासाठी मुंबईत जय्यत तयारी करण्यात येतेय. मराठा आंदोलक आझाद मैदानात दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. मराठा आंदोलक किराणा घेऊन आझाद मैदानात दाखल झालेत. महिनाभर पुरेल इतकं साहित्य घेऊन आंदोलक आझाद मैदानात दाखल झालेत. विशेष म्हणजे आझाद मैदानात जेवण बनवता येणार नाही अशी पोलिसांनी अट घातलीये. दरम्यान आझाद मैदानात आंदोलनासाठी स्टेज उभारण्यासह विविध सुविधा तयार केल्या जात आहेत.
मुंबईतल्या आझाद मैदानात मराठा आंदोलकांचा एक ट्रक दाखल झाला असून या ट्रकमध्ये आंदोलकांसाठी रसदेचा व्यवस्था आहे. मुंबईत मराठा समाजाला अवघ्या आठ तासांच्या आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली आहे. एवढंच नव्हे तर आझाद मैदानात अन्न शिजवण्यासही परवानगी देण्यात आलेली नाही. असं असतानाही मराठा आंदोलकांचे ट्रक आझाद मैदानात पार्क होऊ लागलेत. आझाद मैदानात आलेल्या आंदोलकांनी महिनाभर पुरेल एवढा शिधा आणलाय. पीठापासून मिठापर्यंत सर्वकाही आंदोलक घेऊन आलेत. गॅसच्या शेगड्या, ताटवाट्या असा सर्व सरंजाम ते घेऊन आलेत. येताना भाजीपालाही सोबत आणल्याचं आंदोलकांनी सांगितलं आहे.
आठ तास आंदोलनाची परवानगी दिली असताना महिनाभराची तयारी का करुन आलात असा प्रश्न विचारला असता आपण आरक्षण घेण्यासाठी आल्याचं आंदोलक सांगतायेत. एवढंच नव्हे तर आंदोलन करणारे आंदोलक वेगळे आणि स्वयंपाक करणारे आंदोलक वेगळे अशी विभागणीही येताना मराठा आंदोलक करुन आलेत.
मनोज जरांगे पाटील मुंबईत दाखल होण्याआधीच पुणे नाशिकहून अनेक आंदोलक मुंबईत दाखल झालेत. आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी मुंबईतील सार्वजनिक गणपतींचं दर्शन घेऊ मग आंदोलनात सहभागी होऊ असा बेत काही आंदोलकांचा आहे. मनोज जरांगे पाटीलही लगेच माघारी जायला तयार नाहीत. जे मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झालेत. त्यांनी मुंबईतच राहावं असं जरांगेंनी सांगितलंय. मराठा आंदोलक महिनाभराची तयारी करुन आलेत. लगेच माघारी फिरण्याच्या मानसिकतेत मराठा आंदोलक दिसत नाहीत. शुक्रवारच्या आंदोलनानंततर मराठा आंदोलक काय निर्णय घेतात याकडं सर्वांचच लक्ष लागलंय.
आझाद मैदानात अन्न शिजवण्याबाबत काय निर्बंध आहेत?
मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानात अन्न शिजवण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे आंदोलकांना स्वयंपाकाची परवानगी नाही, तरीही त्यांनी महिनाभर पुरेल इतका शिधा आणि स्वयंपाकाचे साहित्य आणले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना काय सांगितले आहे?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांना मुंबईतच राहण्यास सांगितले आहे आणि ते स्वतः लगेच माघारी जाण्यास तयार नाहीत. त्यांनी शांतिपूर्ण आंदोलनाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
आंदोलनाला विरोध का होत आहे?
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याच्या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का लागेल. तसेच, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला बाधा येऊ नये म्हणून आझाद मैदानात आंदोलनाला प्रारंभी नकार दिला होता, परंतु नंतर सशर्त परवानगी देण्यात आली