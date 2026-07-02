साकीनाक्याला मॅनहोलमध्ये पडलेल्या इसमाचा मृत्यू, मुंबईकरांचा जीव इतका स्वस्त झालाय?

मुंबईत सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले असून पाण्याचा निचरा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. पाण्यातून मार्ग काढताना मुंबईकरांची कसरत होतेय. दरम्यान साकीनाका येथे एक व्यक्ती मेनहोलमध्ये पडल्याची घटना घडली आहे. साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये पडलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबईत रात्रभर पावसाची संततधार सुरू असून मुंबईतील अंधेरी सबवेखाली पाणी साचलं आहे. रात्रभर झालेल्या पावसामुळे अंधेरी सबवे भरला आहे. मुंबईत पुढील काही तासात जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय.साकीनाका येथील खैराणी रोड, सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये मोबाईलवर बोलत असताना एक व्यक्ती पडली. खासगी कंत्राटदाराकडून देखभाल काम सुरू असताना मॅनहोलचे झाकण उघडे होते. शोधादरम्यान संबंधित व्यक्तीची छत्री व चप्पल आढळली असून पाण्याचा वेग जास्त असल्याने ती व्यक्ती वाहून गेल्याची शक्यता आहे. MFB, पोलीस, 108 रुग्णवाहिका व संबंधित विभागाकडून शोधकार्य सुरू होते. दरम्यान व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अस्लम अन्सारी असं या व्यक्तीचं नाव असून ते 45 वर्षांचे असल्याचे समजते.
साकीनाका येथील खैराणी रोड, सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये मोबाईलवर बोलत असताना एक व्यक्ती पडली. खासगी कंत्राटदाराकडून देखभाल काम सुरू असताना मॅनहोलचे झाकण उघडे होते. शोधादरम्यान संबंधित व्यक्तीची छत्री व चप्पल आढळली असून पाण्याचा वेग जास्त असल्याने ती व्यक्ती वाहून गेल्याची शक्यता आहे. MFB, पोलीस, 108 रुग्णवाहिका व संबंधित विभागाकडून शोधकार्य सुरू आहे.
साकीनाका येखे मॅनहोलमध्ये पडलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
रत्नागिरीत पहिल्याच पावसाच्या आगमनाने निसर्गाला बहर आलाय. यावेळी नदीकिना-यावर मासेमारीसाठी नागरिकांनी गर्दी केल्याचं पाहायला मिळालं. गळाने मासे पकडण्यासाठी नदीकिनारी शौकिनांनी गर्दी केली.रत्नागिरीत मच्छिमारांसाठी मस्त्यविभागाकडून तीन नंबरचा बावटा जारी करण्यात आलाय. म्हणजेच मस्त्यविभागाकडून समुद्रकिनारी वादळी वा-याचा धोका असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. मिलकर वाडा किनारपट्टी भागात हा बावटा लावला गेलाय. पावसामुळे किनारपट्टी भागात वादळी परिस्थिती निर्माण झालीये. या पार्श्वभूमीवर मच्छिमारांसाठी मस्त्यविभागाकडून ३ नंबरचा बावटा जाहीर केलाय. दरम्यान खोल समुद्रात मच्छिमारीसाठी जावू नये हवामान विभागानं आवाहन केलंय.