राम कदमांनी कबुतरांमुळे आईच्या निधनाचा पुरावा द्यावा, जैन मुनींची असंवेदनशील मागणी

महाराष्ट्र विधानसभेत कबुतरांमुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक धोक्यांवरून जोरदार चर्चा रंगली. भाजप आमदार राम कदम यांनी हा विषय उपस्थित करत कबुतरांच्या विष्ठा आणि पंखांमधून पसरणाऱ्या धुळीमुळे गंभीर श्वसनविकार होत असल्याचा दावा केला. त्यांनी आपल्या आईच्या निधनाचा संदर्भ देत हा मुद्दा मांडल्याने सभागृहात भावनिक वातावरण निर्माण झाले. मात्र या विधानानंतर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून या विषयावर नवा वाद निर्माण झाला आहे. निलेशचंद्र मुनी यांनी झी 24 तासशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले जैन मुनी? सविस्तर जाणून घेऊया.
कबुतराच्या प्रश्नावर निलेशचंद्र मुनी यांनी झी 24 तासशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कबुतराच्या प्रश्नावर राजकारण सुरु असून सर्व नेत्यांवर टीका केली. याप्रश्नी काहीतरी भूमिका घ्या, असे आवाहन त्यांनी राज्य सरकारला केले आहे. प्रत्येक प्राण्याला जगण्याचा अधिकार आहे. मंगलप्रभात लोढा अजूनही गप्प आहे. फक्त राजकारणासाठी लोक याचा वापर करतात. काहीतरी निर्णय करा. नॅशनल पार्कमध्ये कबुतर घेऊन तर जा. सरकारने कोणताही निर्णय केला नाही, असे निलेशचंद्र मुनी म्हणाले. साऱ्यांची आई महान असते. पण आपल्या आईचं उदाहरण विधानसभेत देण राजकारण करणं चुकीचं आहे. राम कदमांनी पुरावा द्यावा, अशी असंवेदनशील मागणी त्यांनी केली. कबुतरांमुळे वारली असेल तर वेगळा विषय आहे. पण याप्रश्नी निर्णय घ्यावा अशी माझी मुख्यमंत्री फडणवीसांना विनंती असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
राम कदम यांनी शहरांमधील वाढती कबुतरांची संख्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांचा उल्लेख करत कबुतरखाने निवासी भागातून हटवून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासारख्या योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची मागणी केली. यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून वैज्ञानिक अभ्यास करावा आणि त्यानुसार उपाययोजना राबवाव्यात, असेही त्यांनी विधानसभेत सुचवले. या प्रस्तावावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
राम कदम यांनी मांडलेल्या विषयाची दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले. संबंधित विभागांनी या विषयाचा अभ्यास करून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे कबुतरांमुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांवर शासन स्तरावर पुढील काळात चर्चा होण्याची शक्यता वाढली आहे.
एआरडी (Allergic Respiratory Disease) हा संसर्गजन्य आजार नसून अॅलर्जीमुळे किंवा शरीराच्या प्रतिकारशक्तीच्या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे होणारा श्वसनविकार आहे. कबुतरांच्या विष्ठा, पंख, घरटे आणि त्यातून तयार होणाऱ्या सूक्ष्म धुळीत असलेले प्रथिने व बुरशीजन्य कण श्वासावाटे शरीरात गेल्यास फुफ्फुसांवर परिणाम होऊ शकतो. सतत अशा वातावरणात राहणाऱ्या व्यक्तींमध्ये श्वास घेण्यास त्रास, सतत खोकला, ताप, थकवा, छातीत दुखणे आणि सांधेदुखी यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. मात्र प्रत्येक रुग्णामध्ये याचे कारण एकच असेलच, असे वैद्यकीयदृष्ट्या निश्चित मानले जात नाही.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, कबुतरांची विष्ठा साचलेली ठिकाणे स्वच्छ करताना मास्क आणि हातमोजे वापरणे आवश्यक आहे. बाल्कनी, गच्ची किंवा खिडक्यांमध्ये कबुतरांचे घरटे होऊ नये यासाठी योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत. कबुतरांना वारंवार खाद्य टाकल्यास त्यांची संख्या वाढू शकते, त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. श्वास घेण्यास त्रास, सतत खोकला किंवा छातीत वेदना यांसारखी लक्षणे जाणवल्यास त्वरित फुफ्फुसरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. कबुतरांमुळे होणाऱ्या संभाव्य आरोग्यधोक्यांबाबत जनजागृती आणि वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारे निर्णय घेणे ही काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.