/मुंबईत तब्बल 30 हजार लोकांना मारण्याचा कट, मोहरमच्या गर्दीत वाटत होता विषारी कॅप्सूल; अटकेतील आरोपीचं इराण कनेक्शन

मुंबईतून मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील रे रोड भागात एका संशयित व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. 26 जून रोजी मोहरमच्या दिवशी भयानक कट पोलिसांनी उधळून लावला आहे. रे रोड भागातील रेहमताबाद कब्रस्तानजवळील अशुरा मिरवणुकीत एक व्यक्ती विषारी कॅप्सूल वाटत असल्याचा आढळला. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याने कबूल केलं की, तो तब्बल 30 हजार लोकांचा संपवण्याचा प्लान करुन आला होता.
वेदनाशामक गोळ्यांच्या नावाखाली झिंक फॉस्फाईड मिसळलेल्या कॅप्सूल वाटून मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी घडवून आणण्याचा एक भीषण कट सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावला आहे.
अंदाजे 14,000 उंदीर मारण्याच्या गोळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार , संशयित केवळ चार जणांनाच या गोळ्या वाटू शकला .
#BREAKING— NEWS WALA (@NEWSWALApy) June 27, 2026
A case of rat poison being distributed during the Muharram procession in Mumbai has come to light. Approximately 14,000 rat poison pills were recovered from a young man who was arrested.
According to reports, the suspect was only able to distribute the pills to four… pic.twitter.com/tfnzP76elO
अटकेतील आरोपीचं नाव फैयाज प्रेमजी असून त्याचे साथीदार फरार झाले आहे. पोलीस त्यांच्या शोध घेत आहेत. पोलीस उपायुक्त जयंत मीना सांगितलं की, काल रात्री भायखळा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोहरमची मिरवणूक सुरू होती. त्या दरम्यान मुंबई पोलिसांना एक संशयित व्यक्ती तिथे मिळाला, जो की कॅप्सूल तिथे वाटप करत होता. पोलिसांनी त्याची चौकशी केली, असता त्याने सांगितलं की तो वेदना शामक कॅप्सूल वाटप करतोय. परंतु तिथे कुठली परवानगी ना घेता तो अशा प्रकारची कॅप्सूल वाटप करत होता, म्हणून मुंबई पोलिसांनी त्याच्याकडून सगळा साठा जप्त केला.
Mumbai, Maharashtra: DCP Central Zone-I, Jayant Meena says, "Last night, a Muharram procession was taking place within the jurisdiction of Byculla Police Station. During the procession, a suspicious individual was noticed distributing and selling capsules. Acting on suspicion, a… pic.twitter.com/rNpo7tg6T8— IANS (@ians_india) June 27, 2026