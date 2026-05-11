Petrol-Diesel Price Today: मोदींच्या आवाहनानंतर सोनं गडगडलं पेट्रोल-डिझेलचं काय? आजचा एका लिटरचा दर किती?

Petrol Diesel Price Today 11 May 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी भारतीयांना आवाहन करताना सोनं खरेदी किमान वर्षभर तरी टाळा, इंधन जपून वापरा, वर्क फ्रॉम होम म्हणजेच घरुन काम करण्यास प्राधान्य द्या असं सांगितलं. परदेशी चलन वाचवण्यासाठी या गोष्टींची आवश्यकता असल्याचं मोदींनी नमूद केलं. इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी वर्षभर आर्थिक शिस्त लावण्याचं आवाहन केलं असतानाच या आवाहनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सोन्याच्या दरांमध्ये किंचित घसरण झाली आहे. सोन्याचे दर घसरलेले असतानाच मोदींनी आवाहन केल्यानंतर पेट्रोल डिझेलच्या दरांची आजची स्थिती काय आहे? पेट्रोल, डिझेलचे दरही आज घसरले का? आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर किती आहेत हे जाणून घेऊयात...
आपल्या देशाकडे तेलाच्या मोठमोठ्या विहिरी नाहीत असं मोदींनी तेलंगणमधील सिकंदराबाद येथील जाहीर भाषणात म्हटलं असून यामधून त्यांनी तेल म्हणजेच इंधन जपून वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. घरुन काम करण्यास प्राधान्य द्या. जास्तीत जास्त लोक घरुन काम करतील याची काळजी घ्यावी असंही मोदींनी म्हटलंय. या माध्यमातूनही अप्रत्यक्षपणे इंधनाची बचत होणार आहे. जेवणातील तेलाचा वापर कमी करा. आर्थिक आरोग्य आणि वैयक्तिक शारीरिक आरोग्यासाठीही हे फायद्याचं ठरेल, असा उल्लेख मोदींनी भाषणात केला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करा. यासाठी मेट्रोचा पर्याय प्रवासासाठी वापरा. यामुळे परदेशी चलन वाचवण्यास मदत होईल. आपण कार वापरणारच असून तर कार पुलिंगचा पर्याय आवर्जून वापरा. इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक अधिक वापर करा, असंही मोदी म्हणालेत.
मोदींनी केलेल्या आवाहनानंतर सोन्याच्या दरांमध्ये घसरण झाली असली तरी आज म्हणजेच, 11 मे 2026 रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला दिसत नाहीये. महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमधील दर स्थिर आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार असूनही, देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. त्याचाच परिणाम आजही दिसून येत आहे.
मुंबईत दर किती?
मुंबईत आज एक लीटर पेट्रोल 103.44 रुपयांना आहे. तर एक लीटर डिझेल टाकण्यासाठी मुंबईकरांना 89.97 रुपये मोजावे लागत आहेत.
पुण्यात दर किती?
मुंबईच्या तुलनेत पुण्यात एक लीटर पेट्रोल महाग असून एका लीटर पेट्रोलसाठी पुणेकरांना आज 104.08 रुपये तर एक लीटर डिझेलसाठी 90.61 रुपये मोजावे लागत आहेत.
नागपूर आणि नाशिकमध्ये दर किती?
नागपूर आणि नाशिकमध्येही पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असले तरी ते मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत अधिक आहेत. नागपूरमध्ये एक लीटर पेट्रोल 104.49 रुपयांना तर डिझेल 91.02 रुपयांना आहे. हाच दर नाशिकमध्ये 104.93 आणि 91.44 रुपये प्रती लीटर इतका जास्त आहे.
दररोज सकाळी 6 वाजता तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नवीन दर जाहीर करतात.