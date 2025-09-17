English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईसाठी गेमचेंजर ठरणारी मेट्रो मार्गिकेचा मुहूर्त ठरला, 'या' दिवशी सेवेत येणार; 27 स्थानके अन् इतके असेल तिकीट

Mumbai Metro 3 Update: एमएमआरसीमार्फत 33.5 किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारली जात आहे. त्यावर 27 स्थानके असतील. किती असतील तिकीट दर जाणून घ्या.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 17, 2025, 03:29 PM IST
PM Modi to inaugurate Mumbai Metro 3s final stretch from Worli to Cuffe Parade know the ticket price and route

Mumbai Metro 3 Update: आरे ते कफ परेड या भुयारी मेट्रो 3 मार्गिकेच्या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 30 सप्टेंबरला केले जाणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई मेट्रो 3चा शेवटचा टप्पा कधी सुरू होणार याबाबत चर्चा होती. मुंबईकरांना दसऱ्याच्या आधीच भुयारी मेट्रोचा प्रवास करता येणार आहे. आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड या शेवटच्या टप्प्यातील मार्गावरही मेट्रो धावणार असून हा संपूर्ण मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मेट्रो ३ मार्गिकेच्या सायन्स म्युझियम ते कफ परेड या शेवटच्या टप्प्यातील मार्गावर कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) पथकाकडून नुकतीच तपासणी करण्यात आली. आता सीएमआरएस आयुक्तांकडून या मार्गाची अंतिम तपासणी 22 ते 25 सप्टेंबरच्या कालावधीत केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे सीएमआरएस पथकाकडून अंतिम प्रमाणपत्र मिळताच हा मार्ग खुला केला जाणार आहे.

एमएमआरसीमार्फत 33.5 किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारली जात आहे. त्यावर एकूण 27 स्थानके असतील. सध्या आरे ते आचार्य अत्रे चौक दरम्यान 16 स्थानकांवर मेट्रो सेवा सुरू आहे. आता शेवटच्या टप्प्यातील वरळी नाका ते कफ परेडपर्यंतच्या उर्वरित 11.2 किमी लांबीच्या मार्गावर 11 स्थानकांवर 30 सप्टेंबरपासून सेवा सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

दरम्यान, मेट्रो 3 मार्गिकेचे काम 2017 मध्ये सुरू झाले होते. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक काळानंतर या मेट्रोचा संपूर्ण मार्ग प्रवासी सेवेत दाखल होत आहे. त्यामुळे कफ परेडपासून ते थेट आरे वसाहतीपर्यंत प्रवाशांना मेट्रोने प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

तिकीट दर किती असणार? 

आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड - 40 रुपये 
आरे JVLR ते कफ परेड - 70 रुपये 
आरे JVLR ते सिद्धिविनायक - 60 रुपये
दादर मेट्रो ते चर्चगेट मेट्रो - 50 रुपये
कफ परेड ते आरे जेव्हीएलआर- 70 रुपये

शेवटच्या टप्प्यात ही स्थानके असणार

कफ परेड, विधान भवन, चर्चगेट, हुतात्मा चौक, सीएसएमटी, काळबादेवी, गिरगाव, ग्रँट रोड, मुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, सायन्स म्युझियम.

