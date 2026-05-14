पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र ऍक्शन मोडवर

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : जागतिक अनिश्चिततेमुळे नरेंद्र मोदींनी देशावासीयांना महत्त्वाची आवाहनं केली आहेत, दरम्यान यानंतर मंत्र्यांकडून त्याचं पालन केलं जातंय. मोदींनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर मंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करायला सुरूवात केली आहे, तर अनेक नेत्यांनी त्यांच्या ताफ्यातील वाहनं कमी केली आहेत, तर दुसरीकडे अनेक मंत्री मंत्रालयापर्यंत पायी चालत आले आहेत.
नरेंद्र मोदींनी इंधन बचतीचं आवाहन केल्यानंतर महाराष्ट्रील नेते इन ऍक्शन पाहायला मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी नेत्यांनी देखील नियमांचं पालन करण्यास सुरूवात केली आहे. मोदींनी केलेल्या आवाहनानंतर एकनाथ शिंदे त्यांच्या इलेक्ट्रिक कारनं विधानभवनात पोहोचलेत. भारतावर असलेलं संकट दूर करण्यासाठी सर्वांनी मोदींनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला पाहिजे असं मत एकनाथ शिंदेंनी यावेळी व्यक्त केलं. उद्योगमंत्री उदय सामंत देखील इलेक्ट्रिक कारनं मंत्रालयात आलेत. दरम्यान यावेळी उदय सामंतांच्या पूर्ण ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश होता.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी देखील मोदींच्या आवाहनानंतर बसने प्रवास केला आहे. तसंच गडकरींच्या ताफ्यात 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे.. गडकरींकडून बसने संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज पालखी मार्गाची पाहणी. सद्याच्या परिस्थितीत आपल्याला इंधनाची बचत करावी लागणार आहे. माझ्या ताफ्यातील वाहनं कमी केलीत. तसंच बसनंही प्रवास करतोय-गडकरी
मोदींच्या आवाहनानंतर काही मंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला, काही मंत्र्यांनी बसनं प्रवास केला, तर काही मंत्री थेट पायी चालत गेल्याचं दिसले आहेत. मंत्री अतुल सावे मंत्रीनिवासस्थानापासून ते मंत्रालयापर्यंत पायी चालत गेलेत, तर नितेश राणे देखील पायी चालत मंत्रालयापर्यंत पोहोचले होते. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने राज्यभरात बाईक रॅली, वाहन मिरवणुका आणि वाहन ताफ्यांवर बंदी घालणारे १९-कलमी काटकसरीचे परिपत्रक जारी केले आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर हे परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.
परकीय चलन वाचवण्यासाठी सरकारी अधिका-यांनी परदेश दौरे रद्द करावेत. शासकीय अधिका-यांनी नवीन दौ-याची आखणी करु नये. दैनंदिन वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनं वापरावीत. कार्यालयीन कामासाठी नियोजित स्थळांना भेटीसाठी कमीत कमी वाहनं वापरा. अधिका-यांनी एकत्रित दौरा करताना कार पुलिंगद्वारे प्रवासाचं नियोजन करावं. कार्यालयीन कामासाठी आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरावी. वरिष्ठ अधिका-यांनी आठवड्यातील 1 दिवस मेट्रो, लोकल, बसने प्रवास करावा. कार्यालयीन वेळ संपल्यावर दिवे, संगणक, एसी बंद ठेवावे. बाईक रॅली आणि वाहन मिरवणुकांवर बंदी घालावी.
मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आलंय, तर दुसरीकडे मंत्र्यांनी देखील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करायला सुरूवात केली आहे.. अनेक जणांनी त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या आहेत. त्यामुळे मोदींनी केलेल्या सर्वच स्तरातून चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहेत.