/Mumbai Crime : मुंबईत राजकीय नेत्याचं बारमध्ये नको ते कृत्य; CA जॉबचं आमिष, लग्नाचं स्वप्न अन् बंदुकीचा धाकावर बार गर्लसोबत संबंध...

Mumbai Crime News : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत असताना दुसरीकडे मुंबईतील एका राजकीय नेत्याच्या नको त्या कृत्यामुळे खळबळ माजली आहे. दहिसर - बोरीवलीतील एका नेत्यावर बार डान्सरने लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप केले आहेत. या नेत्याचे नाव सूरज प्रतापसिंह देवडा असून त्यांच्याविरोधात गंभीर आरोप दाखल करण्यात आले आहेत.
पीडित बार डान्सरने पोलिसांना सांगितलं की, या नेत्याने तरुणाला CA चे जॉब आणि लग्नाचे स्वप्न दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले. धक्कादायक म्हणजे 23 वर्षीय MBA विद्यार्थिनीला डान्स बार आणि देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसंच पीडितेकडून लाखो रुपये उकळल्याचा दावा पीडित तरुणीने केलाय. पीडित तरुणीने पोलिसांना सांगितलं की, सूरज देवडा याने आपण विवाहित असूनही स्वतःला अविवाहित असल्याचे सांगितलं होतं. जेव्हा तरुणीने या सगळ्याला विरोध केला तेव्हा तिला थेट बंदूक दाखवून जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत, असं तिने तक्रारीत नोंद आहे.
या प्रकरणात दहिसर पोलीस ठाण्यात देवडा याच्यासह एकूण आठ जणांविरोधात लैंगिक अत्याचार आणि 15 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी मूळची मध्य प्रदेशच्या शाजापूर आहे. तर ती इंदूरमध्ये फायनान्स आणि टॅक्स विषयातून एमबीए करत होती. लहानपणीच वडिलांचं निधन झाल्यामुळे काकांच्या मदतीने ती पुढचं शिक्षण घेत होती. तिला पैशांची अत्यंत गरज असल्याने ऑगस्ट 2023 मध्ये इंदूरमध्ये मोहसीन अन्सारी नावाचा एक एजंटची तिची ओळख झाली. या एजंटने पीडितेला चांगल्या भविष्याचं स्वप्न दाखवलं आणि तिला मोहात पाडले. त्यानंतर मोहसीनवर विश्वास ठेवून तिने ऑक्टोबर 2023 मध्ये मुंबईत दाखल झाली. मुंबईत आल्यानंतर तिला मीरा रोड येथील डायमंड टॉवरमधील एका PG मध्ये ठेवण्यात आलं.