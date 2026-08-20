मुंबई महापालिकेत बदल्यांकरता राजकीय हस्तक्षेप, बड्या राजकीय नेत्यांची नावे समोर

मुंबई महापालिकेसंदर्भात मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदली, पदस्थापना आणि पदोन्नती प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकारातून २०२४ ते २०२६ मधील शिफारसपत्रांची माहिती समोर आली आहे. एवढंच नाहीतर माहिती अधिकारातून बड्या राजकीय नेत्यांची नावेही समोर आली आहे. यात मंत्री, आमदार, खासदार आणि विविध राजकीय नेत्यांकडून अभियंत्यांच्या बदल्यांसाठी शिफारशी येतात, असं समोर आलं आहे.
तर जलअभियांत्रिकी, स्थापत्य, पर्यावरण, आरोग्य आणि पर्जन्य जलवाहिनी विभागातील अभियंत्यांसाठी शिफारशी आल्या आहेत, असंही माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे. तर काही अभियंत्यांनी सहा ते सात वर्षांनंतर विभाग बदलण्याची मागणी केली, असं समोर आलं आहे. काहींनी कौटुंबिक कारणे देत बदलीची विनंती केली आहे. मात्र बदलीच्या मागण्यांसोबत राजकीय शिफारसपत्रांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचा धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. काही मंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडेही संबंधित अभियंत्यांच्या बदलीसाठी पत्रव्यवहार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या माहितीमुळे बदली प्रक्रिया नेमक्या कोणत्या निकषांवर होते? असा सवाल उपस्थिती करण्यात येतोय. महापालिकेतील बदली प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे
राधाकृष्ण विखे पाटील
अतुल सावे
पंकजा मुंडे
इंद्रनील नाईक
भरत गोगावले
संजय शिरसाठ
कालिदास कोळंबकर
अण्णा बनसोडे
गिरीष महाजन
उदय सामंत
दत्तात्रय भरणे
बाबासाहेब पाटील
शिवेंद्रराजे भोसले