आधी 29 भावी वकिलांना मिळाला भोपळा... रिचेकिंगमध्ये जवळपास सगळेच पास; LLB परीक्षेच्या निकालाची सगळीकडे चर्चा

मुंबई : राज्यासह देशातील शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सातत्यानं होणारे गैरप्रकार आणि त्यामुळं टांगणीला लागणारं एका पिढीचं भवितव्य एक मोठी समस्या ठरत आहे. मुंबई विद्यापीठात घडलेल्या या संपूर्ण प्रकरणामुळं सध्या अनेकांचच लक्ष इथं वेधलं आहे. मुंबई विद्यापीठाने मे महिन्यात घेतलेल्या तीन वर्ष एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या सहाव्या सत्राच्या परीक्षेत तब्बल 29 विद्यार्थ्यांना शून्य गुण देण्यात आला.
घडल्या प्रकाराबाबत विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यानंतर विद्यापीठानं लगेचच ही चूक दुरुस्त केली आणि रिचेकिंग अर्थात पुनर्मुल्यांकनानंतर शून्य गुण मिळालेले अनेक विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. काही विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील सर्व प्रश्नांचं गुणांकन करण्यात आलं नसल्याची बाब समोर आली.
विद्यापीठात घडलेल्या या सर्व गोंधळामुळं विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार एका विद्यार्थ्याने महिला आणि मुलांसंदर्भातील कायदे या विषयावरील 75 गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्नांची उत्तरं लिहिली होती. मात्र, परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याने या विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेच्या प्रतीसाठी अर्ज केला. ज्यामध्ये तीन प्रश्नांची उत्तरं विद्यापीठाने तपासल्याचं आढळलं. हे तीन प्रश्न एकूण 10 गुणांचे होते, त्यात या विद्यार्थ्याला नऊ गुण मिळाले होते.
एलएलबी परीक्षेतील गुणांमध्ये झालेल्या या गोंधळाची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता युवासेनेकडून व्यक्त केली जात आहे. सर्व उत्तरपत्रिकांची पुन्हा तपासणी करण्याची करण्यात आली. ज्यानंतर निकालात दुरुस्ती केल्यानंतर संकेतस्थळावर तो पुन्हा जारी करण्यात
विद्यापीठाने अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका योग्यरित्या तपासल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करावे लागले आहेत. दरम्यान, त्याचवेळी एलएलएमची प्रवेश प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. निकालातील गोंधळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर होणार असून, प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे, असे सिनेट सदस्य आणि युवासेना नेते प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.