Marathi News
मुंबईत युगांडा,केनियातील 9 महिलांचे बेकायदेशीर वास्तव्य; पवई पोलिसांनी 'असा' केला नेटवर्कचा फांडाफोड!

Powai Police Action:  पवई भागात नायजेरियन आणि इतर परदेशी नागरिकांचा संशयास्पद वावर दिसू लागला होता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 9, 2025, 06:36 PM IST
मुंबईत युगांडा,केनियातील 9 महिलांचे बेकायदेशीर वास्तव्य; पवई पोलिसांनी 'असा' केला नेटवर्कचा फांडाफोड!
मुंबई क्राइम

Powai Police Action: मागील काही दिवसांपासून मुंबईच्या पवई भागात नायजेरियन आणि इतर परदेशी नागरिकांचा संशयास्पद वावर दिसू लागला होता. याबाबत बृहन्मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवन भारती यांनी सतर्कता बाळगण्याचे आणि अवैध हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर पवई पोलिसांनी गुप्त माहिती गोळा केली. यात त्यांना बेकायदेशीर व्यक्तींच्या राहणीमान आणि दिवसभराच्या हालचालींची माहिती मिळाली. यामुळे अवैध वास्तव्याच्या नेटवर्कचा फांडाफोड झाला आणि त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्याची तयारी झाली. काय घडला नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय घडली नेमकी घटना?

1 ऑक्टोबर 2025 रोजी पवई पोलिसांनी मरोळ येथील हॉटेल ड्रीम इन प्राईम, अकॅडमी स्कूलजवळ छापा टाकला. तपासात युगांडा आणि केनियातील नऊ महिलांचा उलगडा झाला, ज्यांचे व्हिसा संपले असतानाही त्या ओळख लपवून राहत होत्या. या महिलांनी परवानगीविरहित राहणीमान चालवले होते, ज्यामुळे अवैध वास्तव्याचा गुन्हा दिसून आला. पोलिसांनी तात्काळ त्यांना ताब्यात घेतले आणि कायद्याच्या चौकटीत आणले.

महिलांची यादी आणि कारवाई

या महिलांमध्ये ग्लोरिया नामूंगे, नबीसुबी इस्तर, सुसान वॉम्बुयी कुरिया, बेथ एनजेरी , सेलिस्टेन वेरे), सोविनया मरे मेवडे ), जॉयसे वंजिरो नगुकू , सरह वांजिको मुगेरा आणि नेली चेपकोरिया मेसडिंच  यांचा समावेश आहे. सर्वजण युगांडा किंवा केनियाच्या नागरिक आहेत. पवई पोलिसांनी त्यांच्यावर हद्दपार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, महिला पोलिसांच्या ताब्यात ठेवून पुढील तपास चालू आहे.

मुंबई पोलिस आयुक्त देवन भारती, सह आयुक्त सत्यनारायण, अपर आयुक्त परमजित सिंह दहिया, उप आयुक्त दत्ता नलावडे आणि सहाय्यक आयुक्त प्रदिप मैराळे यांच्या सूचनांनुसार घडली. वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सोनावणे यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक निरीक्षक अमोल वाघमारे, उप निरीक्षक गणेश आव्हाड आणि इतर कर्मचारी – जसे शितल लाड, अश्विनी वर्दे, मारोती सुरनर, लांडगे, खंडागळे, जयदेव चव्हाण, प्रदिप शिरसाट आणि हनुमंत वारंग – यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे पोलिसांचं सर्व स्तरातून कौतुक होतंय.

FAQ

प्रश्न: पवई पोलिसांनी परदेशी नागरिकांवर कोणत्या कारणासाठी कारवाई केली?

उत्तर: पवई परिसरात नायजेरियन आणि इतर परदेशी नागरिकांचा संशयास्पद वावर दिसल्याने पोलिसांनी कारवाई केली. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्त देवन भारती यांच्या आदेशानुसार, अवैध धंदे आणि वास्तव्याची पडताळणी केली गेली. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मरोळ येथील हॉटेल ड्रीम इन प्राईम येथे छापा टाकला असता, युगांडा आणि केनियाच्या नऊ महिलांचे व्हिसा संपलेले असताना त्या ओळख लपवून राहत असल्याचे आढळले.

प्रश्न: कोणत्या परदेशी महिलांवर कारवाई झाली आणि त्यांच्यावर काय प्रक्रिया सुरू आहे?

उत्तर: कारवाईत नऊ युगांडा आणि केनिया नागरिक महिलांना ताब्यात घेण्यात आले, ज्यांची नावे ग्लोरिया नामूंगे (२२), नबीसुबी इस्तर (२०), सुसान वॉम्बुयी कुरिया (३३), बेथ एनजेरी (२८), सेलिस्टेन वेरे (२८), सोविनया मरे मेवडे (२४), जॉयसे वंजिरो नगुकू (३३), सरह वांजिको मुगेरा (२८) आणि नेली चेपकोरिया मेसडिंच (२७) अशी आहेत. त्यांना भारतातून हद्दपार करण्याची प्रक्रिया पवई पोलिसांनी सुरू केली आहे.

प्रश्न: या कारवाईचे नेतृत्व कोणी केले आणि कोण सहभागी होते?

उत्तर: ही कारवाई पोलिस आयुक्त देवन भारती, सह आयुक्त सत्यनारायण, अपर आयुक्त परमजित सिंह दहिया, उप आयुक्त दत्ता नलावडे आणि सहाय्यक आयुक्त प्रदिप मैराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सोनावणे यांच्या नेतृत्वात सहायक निरीक्षक अमोल वाघमारे, उप निरीक्षक गणेश आव्हाड, शितल लाड, अश्विनी वर्दे, मारोती सुरनर, लांडगे, खंडागळे, जयदेव चव्हाण, प्रदिप शिरसाट आणि हनुमंत वारंग यांनी ही कामगिरी यशस्वी केली.

