Marathi News
प्रभादेवी पूल : स्थानिकांनी फलक फाडत, पूलबाधिक पुन्हा आक्रमक... प्रभादेवी पुलाचा वाद पुन्हा पेटला

वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्ग ओलांडून प्रभादेवी येथून पुढे शिवडीकडे जाणार आहे. त्यासाठी सध्याचा ब्रिटीशकालीन 125 वर्षांहून अधिक जुना प्रभादेवी पूल पाडणार आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 11, 2025, 05:05 PM IST
प्रभादेवी पूल पाडण्याला स्थानिकांकडून कडाडून विरोध होत आहे. असं असताना स्थानिकांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर एमएमआरडीए, वाहतूक पोलिसांची सावध भूमिका घेतली आहे. रहिवाशांच्या विरोधामुळे प्रभादेवी पुलाच्या पाडकामाचा निर्णय अद्याप नाही, अशी माहिती आता मिळाली आहे. त्यामुळे प्रभादेवीचा वाद पुन्हा एकदा पेटल्याच दिसत आहे. बुधवारी रात्री पूल बंद होत असल्याचे फलक लावण्यात आल्याने रहिवाशांनी विरोध दर्शवला. स्थानिक रहिवाशी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी फलकाला काळे फासले. तसेच फलक काढून फेकले अन् आपला विरोध दर्शवला. 

वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्ग ओलांडून प्रभादेवी येथून पुढे शिवडीकडे जाणार आहे. त्यासाठी सध्याचा ब्रिटीशकालीन 125 वर्षांहून अधिक जुना प्रभादेवी पूल पाडून त्याजागी द्विस्तरीय पूल एमएमआरडीएकडून बांधला जाणार आहे. जुना पूल पाडून नवीन पुलाच्या कामास सुरुवात करण्यासाठी एमएमआरडीए कित्येक महिन्यांपासून प्रयत्नशील आहे. फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये हा पूल वाहतुकीस बंद करून पुलाचे पाडकाम करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला.

मात्र या दोन्ही वेळा रहिवाशांच्या विरोधामुळे एमएमआरडीएला पूल बंद करून पाडकाम करता आले नाही. एप्रिलमध्ये पूल बंद करण्यास वाहतूक पोलीस गेले असता तेथे मोठे आंदोलन करून रस्त्यावर उतरून रहिवाशांनी पूल बंद होऊ दिला नाही. या पुलाच्या कामात १९ इमारती बाधित होणार होत्या, मात्र त्यानंतर पुलाच्या संरेखनात काही बदल करण्यात आले आणि १९ ऐवजी केवळ दोनच इमारती कामात बाधित होणार असल्याचे जाहिर केले. मात्र त्या दोन इमारतीतील रहिवाशांच्या योग्य पुनर्वसनासंबंधी ठोस निर्णय न घेण्यात आल्याने तसेच पुलालगतच्या १९ इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाचा मुद्दा मार्गी न लागल्याने रहिवाशांनी पुलाच्या कामास तीव्र विरोध केला आहे. अशात अद्यापही पुनर्वसनाचा, समूह पुनर्विकासाचा मुद्दा निकाली लागलेला नाही. त्यामुळे रहिवाशांची आक्रमक भूमिका कायम आहे.

एप्रिलमध्ये पूल बंद करता न आल्याने उन्नत रस्त्याच्या कामाला त्याचा फटका बसत आहे.प्रकल्पाचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवानंतर हा पूल बंद करण्यास परवनागी देण्याची मागणी एमएमआरडीएकडून आॅगस्टमध्ये करण्यात आली. त्यानुसार अनंत चतुर्दशीनंतर, १० सप्टेंबरच्या रात्रीपासून प्रभादेवी पूल बंद करण्यात येणार असल्याचे वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आले होते. तेव्हा १० सप्टेंबरला पूल बंद होणार का याविषयी वाहतूक पोलिसांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत कोणतीही माहिती न देता एमएमआरडीएकडे विचारणा करण्यास सांगितले.

एमएमआरडीएकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती उपलब्ध झाली नाही. असे असले तरी सूत्रांनी दिलेल्या माहितानुसार हा पूल बंद करण्यासंबंधी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. तसेच रहिवाशांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पुलाचे पाडकाम पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

FAQ

प्रभादेवी पूल पाडण्यामागील मुख्य कारण काय?
प्रभादेवी पूल हे १२५ वर्षांहून अधिक जुने ब्रिटिशकालीन रचना आहे. वरळी-शिवडी उन्नत रस्ता प्रकल्प (Sewri-Worli Elevated Road) मध्ये मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्ग ओलांडण्यासाठी हा पूल पाडून त्याजागी नवीन द्विस्तरीय (डबल डेकर) पूल बांधण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प MMRDA कडून राबवला जात आहे.

पूल पाडण्यासाठी कधी योजना आखली गेली?
MMRDA ने फेब्रुवारी आणि एप्रिल २०२५ मध्ये पूल वाहतुकीस बंद करून पाडकाम करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, दोन्ही वेळा स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधामुळे हे शक्य झाले नाही. आॅगस्टमध्ये गणेशोत्सवानंतर (अनंत चतुर्दशी नंतर) १० सप्टेंबर २०२५ पासून बंद करण्याची मागणी केली गेली होती.

स्थानिक रहिवाशांचा विरोध का?
स्थानिकांचा मुख्य विरोध पुनर्वसन आणि समूह पुनर्विकासाच्या मुद्द्यांवर आहे. सुरुवातीला १९ इमारती बाधित होणार होत्या, नंतर संरेखन बदलून फक्त २ इमारती बाधित राहिल्या. मात्र, या रहिवाशांचे ठोस पुनर्वसन आणि उर्वरित १९ इमारतींचा समूह पुनर्विकास मार्गी लागला नाही. यामुळे ते आंदोलन करत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
civic protest PrabhadeviPrabhadevi bridgePrabhadevi bridge closure protestPrabhadevi bridge barricade protestMumbai news

