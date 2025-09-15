English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी; 'या' स्थानकातील तिकीट घर दुसरीकडे हलविणार

Mumbai Local Prabhadevi Station: पश्चिम रेल्वेवरील एका स्थानकाचे स्थलांतर केले जाणार आहे. प्रवाशांची डोकेदुखी वाढणार,

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 15, 2025, 02:09 PM IST
पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी; 'या' स्थानकातील तिकीट घर दुसरीकडे हलविणार
prabhadevi railway station ticket booking office will be shifted after Elphinstone Bridge shut

Mumbai Local Prabhadevi Station: प्रभादेवी येथील रेल्वे पूल शुक्रवार मध्यरात्रीपासून बंद करण्यात आला आहे. अटल सेतू आणि वरळी सी लिंक जोडणीसाठी हा पूल पाडण्यात येणार आहे. हा पूल पाडण्यात येणार म्हणून नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच आता या पुलाच्या मध्यभागी असलेले पश्चिम रेल्वेचे तिकीट बुकिंग कार्यालय स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. रेल्वेकडून त्यासाठी तयारी करण्यात येत आहे. 

रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या 2-3 दिवसांत जागा निश्चिक करुन तिथे तिकीट बुकिंग कार्यलय स्थलांतरीत करण्यात येईल. एप्रिल महिन्यात पूल बंद करुन पाडण्यात येणार असल्याने तिकीट बुकिंग काउंटर आधीच दुसरीकडे स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण पुलाच्या पाडकामास विलंब झाल्याने स्थलांतर रखडले होते. 

पुल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेवर असलेल्या परळ स्थानकाचे  तिकीट कार्यलय आधीच स्थलांतरित करण्यात आले आहे. मात्र लवकरच पश्चिम रेल्वेवरील स्थानकाचे तिकीट बुकिंग ऑफिस स्थलांतरित केले जाईल. 

प्रभादेवी पूल सध्या पादचाऱ्यांसाठी सुरू असून ते मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या स्टेशनवर पोहोचतात. प्रभादेवी स्टेशनला जाण्यासाठी तसंच तिकीट काढण्यासाठी पुलाच्या मध्यभागी असलेल्या तिकीट कार्यालयाचा पर्याय प्रवाशांसाठी सोयीस्कर ठरत होता. त्यामुळं तशीच जागा शोधण्याची सुरूवात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. 

FAQ

1) प्रभादेवी रेल्वे पूल कधी आणि का बंद करण्यात आला आहे?

हा पूल शुक्रवार मध्यरात्रीपासून वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. तो अटल सेतू (शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग) आणि वरळी सी लिंक जोडण्यासाठी पाडण्यात येणार आहे. हा १२५ वर्षे जुना पूल असल्याने त्याचे पाडकाम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) शिवडी-वरळी प्रकल्पाचा भाग आहे. 

2) वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग काय असतील?

पुल बंद झाल्यानंतर करी रोड पूल (दक्षिणेकडे) आणि टिळक पुल (उत्तरेकडे) हे पर्यायी मार्ग उपलब्ध असतील. वाहतूक पोलिसांकडून मार्गदर्शन केले जाईल आणि नागरिकांकडून सूचना मागवल्या जात आहेत (

3) तिकीट बुकिंग कार्यालयासाठी नवी जागा कशी शोधली जाईल?

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, प्रवाशांसाठी सोयीस्कर असलेली जागा शोधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुलाच्या मध्यभागी असलेल्या कार्यालयाचा पर्याय सोयीचा असल्याने त्यासारखीच जागा निवडली जाईल.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

