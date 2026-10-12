/प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणी मोठा ट्विस्ट! CCTV मधील बाइकवरील हेल्मेटवाला मारेकरी अन् पोलिसांनी उचललेला...; राम पूर्णेकरचा खळबळजनक दावा

प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्याकांडामुळे महाराष्ट्र हादरला. त्यानंतर आता या प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. या प्रकरणातील पाचव्या आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला कोर्टात हजर करण्यात आलं आहे. पण याच दरम्यान प्रदीप पूर्णेकर यांच्या मुलाने केलेल्या धक्कादायक दाव्यामुळे या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. प्रदीप यांची हत्या केल्यानंतर सीसीटीव्हीमधील बाइकवरील हेल्मेट घातलेला मारेकरी हा अनेक दिवसांपासून फरार होता. संतोष मेहिलाल कनोजिया उर्फ ‘टल्ली’ आणि अमित जयकिशन सिंग उर्फ ‘पपलू’ असे दोन मारेकरी फरार होते. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमधून या दोघांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आलं.
पण या प्रकरणात राम पूर्णेकर याने केलेल्या दाव्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. झी २४ तासशी बोलताना राम पूर्णेकर म्हणाला की, पाचव्या जो आरोपी पकडला गेला आहे, अमित जयकिशन सिंग याला बघून मला संशय निर्माण होत आहे. चौथा आरोपी टल्ली हा बरोबर आहे. पण पपलू उर्फ अमितला पाहून थोडा डाऊट येतोय आहे. अमितची शरीरयष्ठ पाहून सीसीटीव्हीमधील बाइकवरील हेल्मेट घातलेला मारेकरी तोच आहे. मी एआयवर त्या मारेकराचा फोटो एडीट केला, तो हा नाही हे स्पष्ट दिसून येत आहे. मला तो पाचवा आरोपी डमी वाटतोय.
राम पूर्णेकर पुढे म्हणाला की, या हत्येमागे मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांचा हात आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मीनाक्षी शिंदे हीच या प्रकरणाची 'मास्टरमाईंड' आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा आम्ही वारंवार प्रयत्न केला आहे. पण अद्याप त्यांची भेट होऊ शकलेली नाही. पुढील काही दिवसांमध्ये आम्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरावर तीव्र आंदोनल करणार आहोत. या आंदोलनातून मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांना फाशीची शिक्षा द्या किंवा मोक्कातर्गंत शिक्षेची मागणी करणार आहे.
राम पूर्णेकर यांच्या खळबळजनक दाव्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेविषयी संशय व्यक्त होतोय. पूर्णेकर कुटुंबीयांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे ठाण्यासह राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे, हे नक्की.