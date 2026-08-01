मोठी बातमी! सचिन वाझे, प्रदीप शर्मांसह 10 आरोपींवर अखेर आरोप निश्चित; काय आहे प्रकरण?

अॅटीलिया स्फोटक आणि व्यापारी हिरेन हत्याकांड प्रकरणात एनआयए विशेष कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल पाच वर्षांनंतर एंटीलिया स्फोटक आणि व्यापारी हिरेन हत्याकांड प्रकरणात सचिन वाझे, प्रदीप शर्मांसह 10 आरोपींवर अखेर आरोप निश्चित झाले आहेत. आता सर्व आरोपींच्या विरोधात नियमित खटला सुरु होणार आहे. सर्व आरोपींविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध गंभीर कलमांखाली खटला चालवण्यात येणार आहे.
दरम्यान एनआयएने न्यायालयात आरोप वाचून दाखवल्यानंतर सर्व आरोपींनी स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगितलं. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणीत साक्षीदारांचे जबाब आणि पुराव्यांच्या आधारे नियमित खटला चालवण्यात येणार आहे.
हे प्रकरण आहे दक्षिण मुंबईतील मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' यांच्या घराशी संबंधित... 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी 'अँटिलिया' बाहेर एक बेवारस आणि संशयित स्कॉर्पिओ गाडी आढळली होती. या गाडीत जिलेटिनच्या 20 कांड्या आणि धमकीचे पत्र सापडल्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती.
या प्रकरणाचा तपास सुरु असताना काही दिवसांनी 5 मार्च 2021 रोजी स्कॉर्पिओ गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा इथल्या खाडीत रहस्यमय परिस्थितीत आढळल्यानंतर एकच खळबळ माजली. त्यानंतर मनसुख हिरेन यांची हत्या सचिन वाझे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनीच केल्याचा गंभीर आरोप हिरेन यांच्या कुटुंबीयांनी केल्यानंतर पोलिसांपासून राज्य सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली.
ही मोठी घटना असल्यामुळे याचा तपास महाराष्ट्र एटीएसकडे (ATS) होता. मात्र या प्रकरणात जसेजसे खुलासे होत होते त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवला. मग तपासादरम्यान एनआयएने कारवाई करत काही आरोपींना अटक केली. त्यात होते...
सचिन वाझे : एन्काउंटर स्पेशालिस्ट आणि मुख्य सूत्रधार
प्रदीप शर्मा : एन्काउंटर स्पेशालिस्ट
इतर आरोपी : विनायक शिंदे, नरेश गोर, रियाझुद्दीन काझी यांच्यासह एकूण 10 जण