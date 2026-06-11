शहरातील नर्सरीज येणार कायद्याच्या कचाट्यात, भरमसाठ फीवर बसणार चाप

शहरीभागात नर्सरीच्या नावाने सुरू असलेल्या सर्व पूर्व प्राथमिक शाळा आता कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.त्यासाठी प्राथमिक शालेय विभागाने पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण मसुदा तयार केला असून तो कायद्यात रुपांतरीत करण्यासाठी शासनाकडे देखील पाठवला आहे. याच प्रस्तावित कायद्याच्या आधारे सध्या राज्यभरातील नर्सरींची पूर्व नोंदणी केली जात असून आतापर्यंत 26 हजार नर्सरींची माहिती देखील शासनाच्या वेबसाइट नोंदली गेलीय...एकदा हा पूर्व प्राथमिक शिक्षण कायदा मंजूर झाली शहरांमधील सर्व नर्सरींजना सुद्धा फी रेग्युलेशन अँक्ट लागू होऊन भरमसाठ फी सुद्धा आपसूक चाप लागणार याच पूर्व प्राथमिक कायद्याच्या मसुद्यासंबंधी कायद्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याशी झी 24 तासने exclusive बातचीत केली आहे.
आता शहरातील नर्सरीज देखील येणार कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार असल्याचं शरद गोसावी यांनी सांगितलं आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण तयार होणार आहे. या धोरणाचं लवकरच कायद्यात रूपांतर होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. कायदा मंजूर होताच सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी बंधनकारक असणार आहे. तसेच भरमसाठ फी ला देखील चाप लागणार आहे. शालेय विभागाकडे आजमितीला 26 नर्सरीजनी नाव नोंदणी केली आहे. इतरांनीही तात्काळ नोंदणी करावी असं प्राथमिक शिक्षण विभागाने आवाहन केलं आहे.
भरमसाठ फीला चाप: सध्या अनेक नामांकित आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडच्या नर्सरी पालकांकडून प्रवेशासाठी आणि शिक्षणासाठी लाखों रुपये फी वसूल करतात.कॅपिटेशन फीवर बंदी: नवीन कायद्यानुसार, पूर्व प्राथमिक शाळांना सरकार ठरवून देईल त्याच चौकटीत फी आकारावी लागेल. कोणत्याही प्रकारची 'कॅपिटेशन फी' (देणगी/डोनेशन) घेण्यावर पूर्ण बंदी असेल. प्राथमिक शाळांप्रमाणेच आता नर्सरीमध्येही 'PTA' स्थापन करणे अनिवार्य होईल आणि फी वाढवण्यापूर्वी पालकांच्या समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल.४. नवीन कायद्यातील इतर कडक तरतुदीमसुद्यानुसार, केवळ फी नाही तर शाळांच्या दर्जावरही खालीलप्रमाणे नियंत्रण ठेवले जाईल.
नर्सरी चालवण्यासाठी सुरक्षित इमारत, लहान मुलांसाठी अनुकूल आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे (Toilets) असणे बंधनकारक राहील. पूर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी विशिष्ट ECCE डिप्लोमा किंवा मॉन्टेसरी पद्धतीचे शिक्षण (NTT Certification) अनिवार्य केले जाणार आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी ५ वर्षांची मुदत दिली जाईल. नर्सरी प्रवेशासाठी लहान मुलांची किंवा त्यांच्या पालकांची कोणतीही परीक्षा/इंटरव्ह्यू (Screening Process) घेता येणार नाही. SCERT आणि NCERT च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच बालकांसाठीचा अभ्यासक्रम ठरवला जाईल, जेणेकरून मुलांवर पाठांतराचे ओझे पडणार नाही.