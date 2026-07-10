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'अजित पवारांनी पक्ष फोडल्यावर शरद पवारांच्या...', 'राष्ट्रवादीचे खासदार अस्वस्थ'वरुन राऊतांनी सुनावलं; '2029 ला महाराष्ट्रात...'

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील खासदार अस्वस्थ असल्याचा दावा केला जात असून यावरुन संजय राऊतांनी आपलं परखड मत नोंदवलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:40 PM IST
'अजित पवारांनी पक्ष फोडल्यावर शरद पवारांच्या...', 'राष्ट्रवादीचे खासदार अस्वस्थ'वरुन राऊतांनी सुनावलं; '2029 ला महाराष्ट्रात...'
Image Credit: राऊतांनी पत्रकारांशी बोलताना साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'अजित पवारांनी पक्ष फोडल्यावर शरद पवारांच्या...', 'राष्ट्रवादीचे खासदार अस्वस्थ'वरुन राऊतांनी सुनावलं; '2029 ला महाराष्ट्रात...'
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