'अजित पवारांनी पक्ष फोडल्यावर शरद पवारांच्या...', 'राष्ट्रवादीचे खासदार अस्वस्थ'वरुन राऊतांनी सुनावलं; '2029 ला महाराष्ट्रात...'

शरद पवारांच्या पक्षातील सहा खासदार अस्वस्थ असल्याचं विधान माजी मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं आहे. या विधानावर बोलताना संजय राऊत यांनी खासदार अस्वस्थ असण्याचं कारण काय? असा सवाल करताना शरद पवारांनी स्वत: तुतरी चिन्हासाठी प्रचार केल्याचाही उल्लेख केलाय. राऊत यांनी राष्ट्रवादीमध्ये पडलेल्या फुटीचाही संदर्भ पत्रकारांशी बोलताना दिला आहे.
चव्हाण यांनी केलेल्या विधानावरुन प्रश्न विचारला असता राऊत यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत पडलेल्या फुटीचा संदर्भ दिला. "शिवसेनेचे सहा खासदार फोडले. अस्वस्थ वगैरे या गोष्टी आम्ही मानत नाही. आपण मशाल चिन्हावर निवडून आला मग अस्वस्थ होण्याचं कारण काय? तुम्ही मशाल चिन्ह स्वीकारलं, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे नेतृत्व स्वीकारलं आणि तुम्ही निवडून आलात पक्ष फुटल्यावर तसंच अजित पवार यांनी पक्ष फोडल्यावर शरद पवारांच्या नेतृत्वाच्या मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर तुतारी चिन्हावर लोकसभेच्या निवडणुकीत आपण उतरलात. शरद पवार साहेबांनी वणवण फिरून खासदार निवडून आणले, अस्वस्थ होण्याचं कारण काहीच नाही," असं राऊत यांनी शरद पवार गटातील खासदार अस्वस्थ असल्याच्या पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वक्तव्यावर बोलताना म्हटलं आहे.
तसेच, "महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मोदी-शहा यांच्या विरोधातील मतदारांनी निवडून दिलंय मग अस्वस्थ का होताय, कोणाला घाबरताय?" असा सवालही राऊतांनी विचारला आहे. "पण अस्वस्थ वगैरे कोणी नसतं, मोदी शहा आणि इतर काही घटक हे दबावाचा राजकारण करतात आणि असे मासे आपल्या गळाला लावतात," असा टोला राऊत यांनी लगावला.
"पृथ्वीराज चव्हाण हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांच्याकडे असलेली माहिती त्यांनी नक्कीच पवार साहेबांपर्यंत पोहोचवली असेल. आमचे सहा गेले कशासाठी अस्वस्थ होते? हे कसला विकास करताय 100 कोटी दिले तरी हे विकास करू शकत नाही. नरेंद्र मोदी अजून वाराणसीचा विकास नाही करू शकले, नागपुरात जाऊन बघा काय विकास आहे. कसला विकास कोसळतोय तो बघा! नांदेडला काल पूल कोसळला, मिसिंग लिंक कोसळला, राज्यभरात रस्त्यावर खड्डेच खड्डे हाच विकास, कोणत्या विकासासाठी यांना अस्वस्थ होण्याचे कारण आहे?" असा खोचक सवाल राऊत यांनी लगावला. "2029 ला इंडिया आघाडी सत्तेत येणार आणि महाराष्ट्रात हे भ्रष्ट सरकार आम्ही उखडून फेकून देऊ हा आमचा आत्मविश्वास आहे. आम्ही विरोधी पक्षात असताना तुम्ही आमच्याकडे आला आहात. आम्ही सत्तेत नव्हतो हे तुम्हाला माहीत होतं," असं राऊत म्हणालेत.