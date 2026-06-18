आंदोलकाने झाडावर चढून फेकले सुतळी बॉम्ब; पोलीस सरसावल्यावर म्हणू लागला राष्ट्रगीत; काय घडलं नेमकं?

रविकांत तुपकर आंदोलन: शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाचा चौथा दिवस गाठला असून आंदोलन आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. तुपकर यांची प्रकृती खालावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. मुंबईपासून बुलढाण्यापर्यंत विविध ठिकाणी आंदोलनाचे पडसाद उमटत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान रविकांत तुपकर यांच्या कार्यकर्त्याच्या कृतीने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले? आंदोलनस्थळी काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती मिळावी या मागणीसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाचा चौथा दिवस सुरू असताना त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारकडून अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी वाढत असून आंदोलनाला अधिक व्यापक स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईतील मंत्रालय परिसरात तुपकर समर्थकांनी आंदोलन करताना लक्षवेधी पद्धतीने निषेध नोंदवला. एका कार्यकर्त्याने झाडावर चढून आंदोलन केले, तर पोलिसांशी झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर आंदोलनाची राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलनासाठी मुंबईत आलेला एक कार्यकर्ता मंत्रालयासमोरील झाडावर चढला. त्याने आंदोलन सुरु केलं. एक कार्यकर्ता झाडावर चढल्याचे पाहून गोंधळाचे वातावरण तयार झाले. यावेळी त्या कार्यकर्त्याच्या हातात सुतळी बॉम्बची बॅग दिसून आली. त्याने ती बॅग घेऊन आपलं आंदोलन सुरु ठेवलं. पोलिसांनी त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने वेगळाच प्रकार केला. अडविण्यासाठी आलेल्या पोलिसांवर आंदोलकाने सुतळी बॉम्ब फेकला. पोलीस जसे पुढे सरसावले तसा तो राष्ट्रगीत बोलू लागला.
तुपकर यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा आरोप करत कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे. आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाई थांबवून ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांची सुटका करण्यात यावी, अन्यथा राज्यभरातील हजारो शेतकरी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती अधिक चिघळू शकते, असा दावा त्यांनी केला.
बुलढाणा जिल्ह्यात आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक मालमत्तांना लक्ष्य केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. तलाठी कार्यालय आणि टोल नाक्यावर आग लावण्याचे प्रयत्न झाल्याची माहिती आहे. तसेच खामगाव येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आग लावण्याचा प्रयत्न झाल्याप्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनांचा आंदोलनाशी संबंध असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू आहे.
तुपकर यांच्या प्रकृतीबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. आंदोलनाला प्रतिसाद मिळत नसल्याने कुटुंबीयांनी सरकारवर टीका केली असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने संवाद साधावा आणि आंदोलनावर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.