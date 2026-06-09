जेवायला चाललोय म्हणाला अन् पुण्यातून थेट अटल सेतूवर, 28 वर्षीय तरुणाने समुद्रात...नेमकं काय घडलं?

Mumbai Crime News : मुंबईतील अटल सेतू पुलावरील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील एका एका 28 वर्षीय तरुणाने टोकाचे पाऊल उचलं आहे. या तरुणाने अटल सेतू पुलावरून समुद्रात उडी मारली आहे. या घटनेनंतर एकच खळबळ माजली असून पुलाचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या तरुणाची शोधमोहीम अजून सुरु असून त्याचा अद्याप शोध लागलेला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार 7 जून रविवारी रात्री मध्यरात्री 1 वाजून 29 मिनिटाला ही धक्कादायक घटना घडली. या तरुणाचे नाव प्रतीक सुभाष रासकर असं आहे. तो मूळचा पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील रहिवासी असून तो शेअर मार्केट क्लासेसशी संबंधित काम करत होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटनेपूर्वी तो आपल्या कुटुंबीयांना मी बाहेर जेवायला जातो सांगून घरातून बाहेर पडला होता. तो कार घेऊन पुण्यातून थेट मुंबईतील अटल सेतू पूलावर आला. अटल सेतू पुलावरील सीसीटीव्हीची नजर चुकवून त्याने एका ठिकाणी कार थांबवली. त्यानंतर कारमधून बाहेर पडत त्याने समुद्रात उडी मारली.
पोलिसांनी सांगितलं घटनेची माहिती मिळताच सोमवारी दिवसभर त्याचा शोध घेण्यात आला. पण अद्याप त्याचा कुठेही पत्ता लागलेला नाही. प्रतीकने आत्महत्या का केली, यामागील ठोस कारण अद्याप समोर आलेले नाही. उलवे पोलीस या घटनेचा तपास करत असून कुटुंबांमध्ये भीती आणि चिंतेचे वातावरण आहे.
दरम्यान पोलिसांनी तरुणाचा फोटो आणि वर्णन जाहीर केलं आहे. कोणालाही प्रतिक रासकरची माहिती मिळताच पोलिसांना संपर्क करण्याचे आवाहन केलं आहे. प्रतिकचं वर्णन असं आहे, त्याचा रंग गोरा असून शरीरयष्टी मजबूत आहे. त्यांची उंची अंदाजे 5 फूट 10 इंच, काळे वाढलेले केस, काळे डोळे तसंच थोडी वाढलेली दाढी - मिशी आहे. घटनेच्या दिवशी प्रतिकने पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि ग्रे रंगाची पॅन्ट घातली होती.