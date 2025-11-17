English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Good News! पुणेकरांना मिळणार आणखी एक टर्मिनल; 'या' दोन एक्स्प्रेस आता तिथून सुटणार, पाहा TimeTable

Pune Railway News Update:  पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 17, 2025, 02:45 PM IST
Pune Railway News Update: पुणे रेल्वे स्थानकातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी प्रशासनाने एक उपाययोजना आखली आहे. आता पुणे स्थानकातून सुटणाऱ्या दोन रेल्वे गाड्या दुसऱ्याच स्थानकातून सुटणार आहेत. या दोन रेल्वे गाड्यांचे टर्मिनल बदलले आहे. यामुळं पुणे स्थानकातील ताण कमी होणार आहे. 

पुणे-नांदेड-पुणे एक्सप्रेस आणि पुणे-हरंगुळ-पुणे एक्स्प्रेस या दोन रेल्वे आता पुण्याऐवजी हडपसर स्थानकातुन सुटतील तसंच, परतीचा प्रवासही तिथेच थांबेल. या दोन्ही रेल्वे 26 जानेवारीपासून हडपसर स्थानकातून सुटणार आहेत. 

पुणे स्थानकाला पर्यायी रेल्वे स्टेशन म्हणून हडपसर हे नवीन टर्मिनल बांधण्यात आलं आहे. हरंगुळ एक्स्प्रेससह आठ रेल्वे गाड्या या टर्मिनलवरुन सुटण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या टर्मिनलमुळं पूर्व पुण्यातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गंत हे टर्मिनल करण्यात येत आहे. 

कसं असेल वेळापत्रक

- हडपसर-हजूर साहीब नांदेड-हडपसर एक्स्प्रेस (दैनिक)

- गाडी क्रमांक 17629 हडपसर-हजूर साहीब नांदेड एक्स्प्रेस 26 जानेवारीपासून दररोज रात्री 9 वाजून 50 मिनिटांनी हडपसर स्थानकातून सुटेल

- गाडी क्रमांक 17630 हजुर हजूर साहीब नांदेड एक्स्प्रेस 26 जानेवारीपासून दररोज पहाटे 4.35 मिनिटांनी हडपसर स्थानकांवर पोहेचेल

- हडपसर-हरंगुळ-हडपसर एक्स्प्रेस गाडी क्रमांक 01487 हडपसर-हरंगुळ एक्स्प्रेस 26 जानेवारीपासून दररोज सकाळी 6 वाजून 20 मिनिटांनी हडपसर येथून सुटेल

- गाडी क्रमांक 01488 हरंगुळ-हडपसर एक्स्प्रेस 26 जानेवारीपासून दररोज रात्री 8 वाजून 45 मिनिटांनी हडपसर येथे पोहोचेल 

कसं आहे नवं हडपसर टर्मिनल

या प्रकल्पासाठी साधारणपणे 135 कोटींचा खर्च केला जात आहे. तर, अप आणि डाउन प्लॅटफॉर्मची लांबी 600 मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळं येथे 24 डब्यांच्या गाड्याही थांबू शकणार आहात. तसंच, जुन्या मालवाहतूक मार्गांचे रुपांतर, नवीन मालवाहतूक कॉरिडॉर, आधुनिक स्टेशन इमारत, विस्तारित सर्क्युलेटिंग क्षेत्र, पा्र्किंग सुविधा आणि इतर यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. हडपसर टर्मिनलच्या प्लॅटफॉर्म 1,2 आणि 3चे काम पूर्ण झाले आहे. लवकरच एक लिफ्ट, एक्सेलेटर, 12 मीटर रुंद फुटओव्हर ब्रिज, रुफ प्लाझा आणि निवासगृह अशा सुविधादेखील असणार आहेत. 

FAQ 

प्रश्न १: पुणे रेल्वे स्थानकावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी प्रशासनाने काय उपाययोजना केली आहे?

उत्तर: पुणे स्थानकातून सुटणाऱ्या दोन रेल्वे गाड्यांचे टर्मिनल बदलून त्या आता हडपसर स्थानकातून (नव्या टर्मिनलवरून) सुटणार आहेत.

प्रश्न २: कोणत्या दोन रेल्वे गाड्यांचे टर्मिनल बदलण्यात आले आहे?

उत्तर: १. पुणे-नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस (हडपसर-हजूर साहीब नांदेड-हडपसर एक्स्प्रेस) २. पुणे-हरंगुळ-पुणे एक्स्प्रेस (हडपसर-हरंगुळ-हडपसर एक्स्प्रेस)

प्रश्न ३: या दोन गाड्या हडपसर स्थानकातून कधीपासून धावणार आहेत?

उत्तर: या दोन्ही रेल्वे गाड्या २६ जानेवारी पासून हडपसर स्थानकातून सुटणार आहेत आणि तिथेच थांबणार आहेत.

