Marathi News
'कल्याण फास्ट' लोकलमध्ये आर. माधवन? 'या' Video ने सारेच गोंधळले, अनेकांना का आठवले 'अब्बा'?

R Madhavan In Mumbai Kalyan Fast Local Train: सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर कमेंट्चा पाऊस पडलाय. नेमकं प्रकरण काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 21, 2025, 03:21 PM IST
'कल्याण फास्ट' लोकलमध्ये आर. माधवन? 'या' Video ने सारेच गोंधळले, अनेकांना का आठवले 'अब्बा'?
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे

R Madhavan In Mumbai Kalyan Fast Local Train: 'रहना है तेरे दिल में' या 2001 साली प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाच्या माध्यमातून देशातील घराघरात पोहोचलेला चेहरा म्हणून अभिनेता आर. माधवनला ओळखलं जातं. आजही त्याची या चित्रपटासाठीची ओळख कायम आहे. वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारणाऱ्या या अभिनेत्याची आजही मोठी क्रेझ आहे. मात्र हा अभिनेता अचानक मुंबईची लाईफ लाइन असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये दिसल्याची जोरदार चर्चा आहे. विशेष म्हणजे लोकल ट्रेनमधील त्याचा व्हिडीओही व्हायरल झाला असून हा व्हिडीओ पाहून अनेकांना त्याने 'थ्री इडियट्स'मध्ये साकारलेल्या फरहान या भूमिकेची आणि त्याला मनाला वाटेल ते करिअर निवडण्याची भूमिका घेणारे फरहानचे अब्बा आठवले आहेत. मात्र या साऱ्या प्रकरणात एक फारच रंजक ट्विस्ट आहे.

कानात हेडफोन्स आणि डोळे स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर

खरं तर मोठा चाहता वर्ग असलेला आर. माधवन मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये आला तर चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण आर. माधवन कल्याण फास्ट ट्रेनमध्ये दिसून आल्याची चर्चा एका व्हायरल व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर होताना दिसतेय. मात्र त्याचं व्हिडीओ काढणाऱ्याकडे लक्ष नसून लाखो मुंबईकरांप्रमाणे तो सुद्धा ट्रेनमध्ये घुसल्यानंतर कानात हेडफोन्स आणि डोळे स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर अशा अवस्थेत दिसत आहे. बरं हे काही एखाद्या चित्रपटाचं किंवा मालिकेचं किंवा ओटीटी सीरीजचं शुटींग नव्हतं. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल होत असून अनेकांनी हा माधवन इथे काय करतोय असा प्रश्न विचारलाय.

या व्हिडीओचं खरं गुपित म्हणजे...

आता या साऱ्या पोस्टमागील रंजक बाब म्हणजे या व्हिडीओत दिसणारा माधवन हा खराखुरा माधवन नसून त्याच्यासारखा दिसणारा व्यक्ती आहे. 115 कोटी रुपयांचा मालक असलेल्या आर. माधवनचा जुळा भाऊ म्हणून सोशल मीडियावर चर्चेत असलेला हा व्यक्ती सर्वसामान्य मुंबईकरच आहे. मात्र अनेकांनी सर्वसामान्य मुंबईकरामध्ये माधवनची झळक दिसणाऱ्या हा सर्वसामान्य मुंबईकराचा अवतार पाहून हा फरहान असल्याचं म्हटलं आहे.  'आज कल्याण फास्टमध्ये मला फरहान  भेटला' असा मजकूर लिहून हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. शेख साजिद फोटोग्राफी अकाऊंटवरुन हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आलाय.

व्हिडीओवर कमेंट्सचा पाऊस

या व्हिडीओवर अॅमेझॉन प्राइमच्या अकाऊंटवरुन, 'अब्बा मान गये?' असा सवाल विचारण्यात आला आहे. तर अन्य एकाने, 'बॅगेत डीएसएलआर असेल' असं म्हणत '3 इडियट्स'च्या शेवटचा संदर्भ देत कमेंट केली आहे. एकाने तर हा ट्रेनने फोटो काढण्यासाठी बॅगेत कॅमेरा घेऊन चाललाय असंही म्हटलं. "दोन पैसे कमी कमवतोय पण तो आनंदात दिसतोय," असंही अन्य एकाने म्हटलंय. अन्य एकाने, 'आर माधवने रोज वडापाव खाल्ला तर तो असा दिसेल' असं म्हटलंय.

सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला असून चर्चेचा विषय ठरतोय. व्हिडीओला साडेचार लाखांहून अधिक लाईक्स आहेत.

