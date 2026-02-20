English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
Rahul Gandhi: राहुल गांधी शनिवारी भिवंडी कोर्टात राहणार हजर, 'ते' प्रकरण भोवणार? काय आहे घटना ?

Rahul Gandhi: काँग्रेस खासदार आणि  लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना शनिवारी 21 फेब्रुवारीला भिवंडी कोर्टात हजर राहायचं आहे. तब्बल 9 वर्षांपासून त्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. काय हे प्रकरण जाणून घ्या.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 20, 2026, 10:20 PM IST
Rahul Gandhi: काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शनिवारी 21 फेब्रुवारीला भिवंडी इथल्या न्यायालयात हजर राहणारेत. 2014 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंम सेवक संघा (आरएसएस) विरोधात केलेल्या विधानावरून त्यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी राहुल गांधी शनिवारी भिवंडी कोर्टात हजर राहणार आहेत.

कोण असणार आहे राहुल गांधी यांचे नवीन जामीनदार?

हे प्रकरण भिवंडी न्यायालयात तब्बल 9 वर्षांपासून सुरू आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत आरएसएसचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर भिवंडी न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी गेली 9 वर्षे सुरु असून या प्रकरणात राहुल गांधी यांना यापूर्वी जामीन मंजूर झाला होता. मात्र, त्यावेळी जामीनदार असलेले शिवराज पाटील यांचं निधन झाल्यामुळे आता त्यांना नव्याने जामीनदार सादर करावा लागणार आहे. शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास राहुल गांधी भिवंडी न्यायालयात हजर राहून नवीन जामीनदार न्यायालयासमोर हजर करतील. या प्रकरणी राहुल गांधी यांना आतापर्यंत तीन वेळा भिवंडी न्यायालयात हजर रहावे लागले आहे. दरम्यान शनिवारीच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाकडून विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येईल. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून न्यायालय परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. 

राहुल गांधी यांनी काय केलं होतं वक्तव्य?

राहुल गांधी यांचे वकील अँड.नारायण अय्यर यांनी सांगितलं की, शनिवारी ते भिवंडी न्यायालयात येत आहेत. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आरोपी राहुल गांधी यांनी सोनाळे गावात निवडणूक सभेत महात्मा गांधींच्या हत्येमागे संघाचा हात असल्याच विधान केलं होतं. संघाचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी संघाच्या बदनामी झाल्याबद्दल भा. दं. सं. कलम 500 प्रमाणे खाजगी फिर्याद दाखल केला होती. त्यानंत सदर प्रकरणात फिर्यादीची तपासणी आणि उलटतपणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सदर प्रकरणची चौकशी करणारे पोलीस अधिकारी सायकर यांची सरतपासणी नोंदविलेली गेली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात राहुल गांधींना भिवंडी कोर्टात हजर राहायचं आहे. यावेळी जामीन मिळवण्यासाठी ते कोणाचं नाव देणार हे पाहावं लागणार आहे. 

