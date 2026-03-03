रेल्वेत नोकरी हवी? मुंबईतील 4 जणांना नियुक्तिपत्रं, 3 महिने प्रशिक्षण अन् पगाराचे आमिष दाखवून 22 लाखांचा गंडा

मुंबईत रेल्वे नोकरी घोटाळा प्रकरणात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबईतील चार जणांना रेल्वे नोकरीसाठी नियुक्तिपत्रं, 3 महिने प्रशिक्षण अन् पगाराचे आमिष दाखवून 22 लाखांचा गंडा घालण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माटुंग्यामधील 49 वर्षीय केटरर यांना 2021 मध्ये एका व्यक्तीनी संपर्क केला. हा व्यक्ती एमजीएम मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या त्याच्या भाचीच्या ओळखीचा होता. आरोपीने असा दावा केला की, तो म्हणाला की त्याचे एवढं संपर्क आहेत की कोणतीही परीक्षा न देता भारतीय रेल्वेमध्ये ग्रुप डीची नोकरी त्यांना देण्यास मदत करु शकतो.
त्यानंतर त्यांची ओळख दुसऱ्या पाटण्यामधील व्यक्तीशी करण्यात आली. त्या व्यक्तीने नोकरीसाठी ₹6.23 लाखांची व्यवस्था करा असं सांगितलं. ऑक्टोबर 2021 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान, त्यांनी या लोकांना बँक खात्यात हप्त्यांमध्ये पैसे दिले. काही भाग रोख स्वरूपात देखील दिलेत.
पोलिसांनी सांगितलं की, मांटुग्यातील तक्रारदाराला पूर्व मध्य रेल्वे, दानापूर विभागाकडून पोस्टाने नियुक्ती पत्रदेखील आले होते. त्यानंतर तो फेब्रुवारी 2022 मध्ये पाटणा इथे गेला असता त्याला रेल्वे ओळखपत्र देखील देण्यात आलं. तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. ज्यामध्ये ट्रेनचे वेळापत्रक त्याला शिकवण्यात आले. त्याला सांगण्यात आले होते की, प्रशिक्षण कालावधीत त्याला अर्धा पगार मिळेल आणि दरमहा त्याच्या बँक खात्यात 11,000 रुपये जमा करण्यात येईल.
नंतर, त्याला एका जीमेल आयडीवरून एक ईमेल आला ज्यामध्ये तिला नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथे पोस्ट करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. तथापि, कोणतेही अधिकृत जॉइनिंग लेटर मिळाले नाही.
नोकरी खरी आहे याची खात्री पटल्यानंतर, तक्रारदाराने तीन माजी सहकाऱ्यांना रिक्त जागेबद्दल सांगितलं. पोलिसांनी सांगितले की, त्यांनी आरोपींना नियुक्तीपत्रे आणि इतर कागदपत्रे दाखवून अनुक्रमे ₹6.50 लाख, ₹3 लाख आणि ₹6.72 लाख दिले. त्यांना अशाच प्रकारचे प्रशिक्षण सत्र आणि बनावट कागदपत्रे देखील दिली.
पण त्यानंतर त्यांना पोस्टिंग आले नाही, त्यानंतर त्यांनी आरोपींना संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. पण त्यांच्या फोन लागला नाही, मग त्यांना लक्षात आले की त्यांची फसवणूक झाली. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली.
मग मुंबई पोलिसांनी बिहारमधील पटनामधील रहिवासी अभिनव कुमार अजय कुमार पाठक आणि राजू अशोक सिंग उर्फ आरके सिंग या दोन आरोपींविरुद्ध फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भारतीय रेल्वेमधील ग्रुप डी पदे, आता लेव्हल 1 पद म्हणून वर्गीकृत करण्यात येते. ही एंट्री-लेव्हल, नॉन-राजपत्रित नोकऱ्या आहेत. ज्यात ट्रॅक मेंटेनर, हेल्पर, पॉइंट्समन, पोर्टर आणि हॉस्पिटल अटेंडंट यासारखी पोस्टिंग मिळते.
रेल्वे भरती मंडळाकडून केंद्रीय पातळीवर संगणक-आधारित चाचणी, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी, कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी यासारख्या निश्चित प्रक्रियेद्वारे भरती केली जाते. परीक्षेशिवाय थेट नियुक्तीची तरतूद नाही.