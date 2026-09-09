RailOne ॲपवरून आता कुटुंबीयांसाठीही लोकल पास काढता येणार; पण 'ही' अट बंधनकारक

मुंबईतील लोकल प्रवाशांसाठी रेल्वेने तिकीट काढण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी केली आहे. आता प्रवाशांना केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर कुटुंबातील सदस्य किंवा इतर प्रवाशांसाठीही ‘रेलवन’ ॲपच्या माध्यमातून पास काढता येणार आहे. ही सुविधा २ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली असून, एका प्रवाशाला स्वतःसह आणखी पाच जणांसाठी पास बुक करता येणार आहे. रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीनंतर रेल्वे माहिती प्रणाली केंद्राने यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार अॅपवरून काढलेला पास पीडीएफ स्वरूपात संबंधित प्रवाशासोबत शेअर करता येईल. मात्र, शेअर केलेल्या पासवर असलेला **क्यूआर कोड आणि प्रवाशाचा फोटो स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक** आहे. पासवरील छायाचित्र आणि प्रत्यक्ष प्रवासी यांच्यात तफावत आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाऊ शकते.
महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ बुकिंगचे चलन, आरक्षणाची पावती किंवा यूटीएसच्या जुन्या कागदी पासची प्रत दाखवून प्रवास करता येणार नाही. प्रवासादरम्यान वैध डिजिटल पास उपलब्ध असणे आवश्यक राहणार आहे.
स्वतःसाठी काढलेल्या पासची वैधता बुकिंग केलेल्या त्याच दिवसापासून सुरू होईल. मात्र, दुसऱ्या प्रवाशासाठी काढलेल्या पासची वैधता बुकिंगच्या पुढील दिवसापासून सुरू होणार आहे. स्वतःसाठी पास काढणाऱ्या प्रवाशाचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे, तर इतर प्रवाशासाठी पास काढताना संबंधित व्यक्तीचे वय किमान पाच वर्षे असावे.
या नव्या सुविधेमुळे कुटुंबातील सदस्यांसाठी स्वतंत्रपणे पास काढण्याची गरज कमी होणार असून, लोकल प्रवास अधिक सोयीचा होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, डिजिटल पासची तपासणी सुलभ व्हावी यासाठी तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत उपकरणांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.