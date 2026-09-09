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RailOne ॲपवरून आता कुटुंबीयांसाठीही लोकल पास काढता येणार; पण 'ही' अट बंधनकारक

मुंबईतील लोकल प्रवाशांसाठी रेल्वेने तिकीट काढण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी केली आहे. आता प्रवाशांना केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर कुटुंबातील सदस्य किंवा इतर प्रवाशांसाठीही ‘रेलवन’ ॲपच्या माध्यमातून पास काढता येणार आहे. ही सुविधा २ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली असून, एका प्रवाशाला स्वतःसह आणखी पाच जणांसाठी पास बुक करता येणार आहे. रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीनंतर रेल्वे माहिती प्रणाली केंद्राने यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार अॅपवरून काढलेला पास पीडीएफ स्वरूपात संबंधित प्रवाशासोबत शेअर करता येईल. मात्र, शेअर केलेल्या पासवर असलेला **क्यूआर कोड आणि प्रवाशाचा फोटो स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक** आहे. पासवरील छायाचित्र आणि प्रत्यक्ष प्रवासी यांच्यात तफावत आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाऊ शकते.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 09, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:01 PM IST
RailOne ॲपवरून आता कुटुंबीयांसाठीही लोकल पास काढता येणार; पण 'ही' अट बंधनकारक

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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