Marathi News
डोळे दिपवणारा मनसेचा दिपोत्सव, राज-उद्धव ठाकरेंनी वेधलं साऱ्यांचं लक्ष

Raj And Uddhav Thackeray at MNS Dipotsav:  शिवाजी पार्कवरील मनसेच्या दीपोत्सव 2025 सोहळ्याचे उद्धाटन चक्क शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 17, 2025, 07:38 PM IST
डोळे दिपवणारा मनसेचा दिपोत्सव, राज-उद्धव ठाकरेंनी वेधलं साऱ्यांचं लक्ष
राज-उद्धव एकत्र

Raj And Uddhav Thackeray at MNS Dipotsav: मनसेच्या वतीने मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर आजपासून दीपोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.. यंदाचा हा सोहळा खास असणार आहे. कारण, शिवाजी पार्कवरील मनसेच्या दीपोत्सव 2025 सोहळ्याचे उद्धाटन चक्क शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. उद्धव ठाकरेंचं नाव मनसेच्या दीपोत्सव पत्रिकेत छापल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून ठाकरे बंधू दिवाळीतच राजकीय धमाका करतात की काय याची देखील चर्चा होत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने शिवसेना आणि मनसे एकत्र येणार असल्याचे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे याची औपचारीक घोषणा आज होणार का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.

मनसे दीपोत्सवला हजेरी लावण्यासाठी, उद्धव ठाकरे मातोश्रीवरुन रवाना झाले आहेत. उद्धव ठाकरे आधी राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थवर जाणार आहेत. तिथे ते राज ठाकरे आणि कुटुंबीयांची भेट घेतील. त्यानंतर ते राज ठाकरेंच्या कुटुंबीयांसह शिवाजी पार्कवर दाखल होतील. तिथे उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मनसे दीपोत्सव 2025 चं उद्घाटन होणार आहे. 

मनसेचा दीपोत्सव मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर आजपासून सुरु होत आहे. दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी मनसेकडून दीपोत्सवाचं उद्घाटन केलं जातं. गेली 3 वर्षं मनसेच्या या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून अनेकांनी हजेरी लावली. 2022ला शिंदे, फडणवीस प्रमुख पाहुणे होते. 2023 मध्ये दिग्दर्शक साजीद नाडियादवाला, आशुतोष गोवारीकर, राजकुमार हिरानी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.  2024 ला हिंदी चित्रपट कलाकार अजय देवगण, रोहित शेट्टी, विकी कौशल यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली होती. 

FAQ

प्रश्न: मनसे दीपोत्सव २०२५ चे उद्घाटन कोण करणार आहे आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?

उत्तर: मनसे दीपोत्सव २०२५ चे उद्घाटन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शिवाजी पार्क, मुंबई येथे होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांचे नाव मनसेच्या दीपोत्सव पत्रिकेत असल्याने ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याची चर्चा तीव्र झाली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि मनसे युतीची शक्यता वाढली असून, याची घोषणा होण्याची उत्सुकता आहे.

प्रश्न: उद्धव ठाकरे दीपोत्सवापूर्वी काय करणार आहेत?

उत्तर: उद्धव ठाकरे मातोश्रीवरून प्रथम राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी, शिवतीर्थ येथे जाऊन राज ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतील. त्यानंतर राज ठाकरे यांच्या कुटुंबासह ते शिवाजी पार्क येथे दाखल होतील, जिथे ते मनसे दीपोत्सव २०२५ चे उद्घाटन करतील. ही भेट राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जात आहे.

प्रश्न: मनसे दीपोत्सवात यापूर्वी कोण-कोण प्रमुख पाहुणे होते?

उत्तर: मनसे दीपोत्सवाला गेल्या काही वर्षांत दिग्गजांनी हजेरी लावली आहे. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस प्रमुख पाहुणे होते. २०२३ मध्ये दिग्दर्शक साजिद नाडियादवाला, आशुतोष गोवारीकर आणि राजकुमार हिरानी उपस्थित होते. २०२४ मध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अजय देवगण, रोहित शेट्टी आणि विकी कौशल यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभाग घेतला होता.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
Raj Thackerayuddhav thackerayraj and uddhavMNS DipotsavShivaji Park

