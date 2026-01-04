English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
'मला जेलमधून सुटून आल्यासारखे वाटतंय....', राज ठाकरेंनी तब्बल 20 वर्षानंतर चढली शिवसेनेची पायरी, जुन्या आठवणींना दिला उजाळा

Raj Thackeray In Shiv Sena Bhavan: तब्बल 2 दशकांनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आज (4 जानेवारी रविवारी) शिवसेना भवनात पहिल्यांदाच पाय ठेवला. यादरम्यान झालेल्या वचननामा जाहीर करताना त्यांनी त्यांच्या भावनाही व्यक्त केल्या आहेत.   

Updated: Jan 4, 2026, 03:12 PM IST
Raj Thackeray After 20 years In Shiv Sena Bhavan: आज (4 जानेवारी रविवारी) मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी 20 वर्षांनंतर शिवसेना भवनाला भेट दिली. मनसे स्थापना झाल्यानंतर राज ठाकरेंनी एकदाही शिवसेना भवनात पाय ठेवला नव्हता. मात्र, आता महापालिका निवडणुकानिमित्ताने ठाकरे बंधू एकत्र आले. आज वजननामा जाहीर करण्याकरिता शिवसेना भवनात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमानिमित्ताने राज ठाकरे 2 दशकांनंतर पहिल्यांदाच शिवसेना भवनात आले. या दरम्यान त्यांनी त्यांच्या मनातल्या भावनाही व्यक्त केल्या. 

"मी जेलमधून आल्यासारखे वाटत आहे..."

या पत्रकार परिषदेदरम्यान राज ठाकरे म्हणाले की, "20 वर्षानंतर मला जेलमधून सुटून आल्यासारखे वाटत आहे. आज मी खूप वर्षानंतर शिवसेना भवनमध्ये आलोय. नवीन शिवसेना भवन मी पहिल्यांदा बघत आहे. माझ्या मनात कायमच्या कोरल्या गेलेल्या आठवणी जुन्या शिवसेना भवनातील आहेत. त्यामुळे कुठे काय होतं हेच मला आता समजत नाहीये. पण, जुन्या शिवसेना भवनमधील आठवणी या खूप आनंददायी होत्या. 1977 साली शिवसेना भवन झाले आणि त्याच वर्षी जनता पक्षाचे सरकार आले. त्यावेळी शिवसेना भवनवर दगडफेक झाली होती. तेव्हापासूनच्या सगळ्या जुन्या आठवणी आहेत. आज शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांचा मिळून एक संयुक्त जाहीरनामा येथे प्रकाशित होत आहे. आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी जाहीरनाम्यातील गोष्टी आपल्यासमोर मांडलेल्याच आहेत." 

 

" सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीच आलेले नाही..." 

तसेच यावेळी राज ठाकरेंनी , " सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीच आलेले नाही. उद्या तुम्ही गेल्यानंतर जेव्हा दामदुपटीने सगळं सुरु होईल तेव्हा त्याची तक्रार करू नका. आपण सत्तेतून कधी बाजूला होणार नाही असं वाटत असेल तर तो भ्रम दूर झाला पाहिजे.जेव्हा दुसरे सत्तेत आल्यानंतर याहून वाईट होईल त्याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. आपण चुकीचे पायंडे पाडत नाही ना याचा नीट विचार केला पाहिजे" असे म्हणत भाजपवर निशाणा साधला आहे.
  

अमित ठाकरेंनी पहिल्यांदाच शिवसेना भवनात पाय ठेवला

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जवळपास दोन दशकांनंतर शिवसेना भवनात एकत्र येणार, त्यामुळे "हा आमच्यासाठी सुवर्ण क्षण असेल" अशी भावना विनायक राऊत यांनी व्यक्त केली होती. सिनिअर ठाकरे बंधूंआधीच ज्युनिअर ठाकरे बंधूंनी विकासाचा अजेंडा मांडला. राज ठाकरेंआधी अमित ठाकरे आज शिवसेना भवनात गेले होते, अमित ठाकरेंनी पहिल्यांदाच शिवसेना भवनात पाय ठेवला. यावेळी दोन्ही ठाकरे बंधूंनी शिवसेना आणि मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनही केले.

