'राज ठाकरेंनी पक्ष सरेंडर केलाय',भाजपात गेल्यानंतर संतोष धुरींचा मोठा गौप्यस्फोट!

Santosh Dhuri On MNS: मनसेचे माजी नगरसेवक संतोष धुरी यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. यामुळे मनसेला धक्का बसलाय. ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत युती झाल्यानंतर मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी नाराज असल्याचे बोलले जात होते. त्यांना कोणत्या चर्चेत सहभागी करुन घेतले जात नव्हते. संतोष धुरी यांच्या भाजप प्रवेशाने यावर शिक्कामोर्तब झाले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
संतोष धुरी हे मनसेत प्रवेश करत असून मी त्यांचे स्वागत करतो. संतोष धुरी ज्या वॉर्डातले आहेत तिथे वरळीत 560 स्केअर फूट घर देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीसांनी केलेले आहे. मराठी माणसांना घरंही दिली आहेत. ज्या हिंदुत्वासाठी ते लढत होते. हिंदुत्वाचा रंग गेला नाही पाहिजे. दहशतवादी, जिहादी शक्तींविरोधात लढण्यासाठी संतोष धुरी यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलाय, असे अमित साटम म्हणाले.
नमस्कार सर्वांना. जय श्रीराम. आमदार अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली मी भाजपमध्ये प्रवेश करतोय. माझा प्रवेश झाला असं मी जाहीर करतोय. ज्या पक्षात मी होतो. 2007 साली पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा शिवसेनेतून आम्ही मनसेत आलो. मनसेत आम्ही शाखाध्यक्ष, नगरसेवक झालो. आमचं रक्त भगवं आहे. आता ही युती झाली. हिरव्या लोकांसोबत हे गेले. यांच्यामुळे लोकं तुटली त्यानाच साहेबांनी जवळ घेतलाय. आमच्या पक्षाचा पूर्ण ताबा घेतलाय. साहेबांनी आमचा पक्ष सरेंडर केलाय. ज्या सीट आम्हाला पाहिजे त्या दिल्या नाहीत. त्यांच्या नगरसेवकांची नावे खराब होती तिथे आम्हाला सीट दिल्या. माहिम, वरळी अशा ठिकाणी आम्ही 2 जागा मागितल्या पण आम्हाला दिल्या नाहीत, असे संतोष धुरी म्हणाले.
तुमचं घोडं कुठे अडतंय? असं मी विचारलं. तेव्हा 192 आणि 194 वर अडतंय, असे सांगितले. तुम्हाला घ्यायचं ते घ्या मला मोकळ करा, असे मी म्हणालो. प्रकाश पाटणकरांचा वॉर्ड काढून घेतला. त्यांच्यावरही अन्याय झाला. मी नेता नाही. मला चर्चेत सहभागी नाही केलं. आमचे नेते संदीप देशपांडे यांना कोणत्याही चर्चेत सहभागी केलं नाही. त्या तहात 2 किल्ले सरेंडर केलेयत, असे आम्हाला कळाल्याचे धुरींनी सांगितले. मातोश्रीवरुन सांगण्यात आलं, हे दोघेजण कुठेही दिसले नाही पाहिजेत, असा तह झाला. हे आम्हाला कळालं तेव्हा मी देशपांडेंना सांगितलं. मग इथे राहण्यात काय अर्थ आहे. कॉंग्रेससोबत जाऊन यांनी त्यांचं रक्त हिरवं केलं. त्यावर तूझा तू निर्णय घे, असे देशपांडे म्हणाले.
नितेश राणेंनी मला बोलावून घेतलं. नितेश राणे फक्त माझ्यासाठी आले आणि त्यांची भेट घेतली आणि ते परत गेले. ते मला फडणवीसांकडे घेऊन गेले. फडणवींसानी मला साटम यांच्याकडे पाठवलं आणि मी प्रवेश केल्याचे संतोष धुरी म्हणाले. देशपांडेंचे मन मोठे आहे. माझं मन इतकं मोठं नाही. म्हणून मी हा निर्णय घेतल्याचे संतोष धुरी म्हणाले. ज्या पक्षासाठी आम्ही केसेस घेतल्या. आम्हाला एक-दीड महिना सरकारने पळवलं. आम्ही महाराष्ट्राच्या बाहेर होतो. आम्ही सर्व विसरलो. आमचे नगरसेवक पळवले. यांनी अविनाश जाधव यांनाही त्रास दिला.