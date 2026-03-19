'महाराष्ट्राच्या हितासाठी नम्र विनंती करतो, इन्स्टाग्राममधून बाहेर या', राज ठाकरेंचे जनतेला आवाहन

Raj Thackeray: मुंबईच्या दादार इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानावर मनसेचा मेळावा पार पडतोय. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने शिवाजी पार्क मैदानावर राज ठाकरेंची तोफ धडाडली. या मेळाव्यासाठी मनसेकडून जोरदार तयारी करण्यात आलीये..मेळाव्यासाठी भव्य स्टेज उभारण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणावर खुर्च्यांची मांडणीही करण्यात आली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यभरातून मनसेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं मुंबईत दाखल झालेत. विशेष म्हणजे ठाकरे बंधूंच्या राजकीय युतीनंतर होणारा हा पहिलाच गुढीपाडवा मेळावा आहे. यावेळी राज ठाकरेंनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय.
नेहमी भाषण करताना तुम्हाला नवीन काय देऊ? हे दडपण असते. तुम्ही विचार कराल, सरकार विचार करेल याचा विचार असतो. तुम्हाला करमणुकीमध्ये अडकवून ठेवलंय. आयपीएल सुरु आहे. कोणते सिनेमा येतात ते हाऊसफूल होतात. पहिल्यांदा मोबाईलच्या इन्स्टाग्राममधून बाहेर या. संडासातून लवकर बाहेर याल. मी एकदा पाहिलं. तुम्हाला या सर्वात गुंतवून ठेवलंय. डान्सबार बंद झाले त्याची ही लक्षणे आहेत. तिकडे बंद झालं आणि इकडे सुरु झाल्याचे राज ठाकरे म्हणाले
तुम्ही इतके अडकून गेले पाहिजे की तुम्ही सरकारला प्रश्न विचारु नये. तुम्ही आयपीएल, टेलिव्हिजन, मोबाईलमध्ये अडकावं, यासाठी सुरु आहे. हे फक्त भारतात नव्हे तर जगभरात सुरु आहे. आजुबाजूला पाहता येत नाही. मी मोबाईलवर राग व्यक्त केला आता रस्त्यावर कसा उतरु? असा प्रश्न विचारतात. या गोष्टी कायमस्वरुपी राहत नाही. खालून काठी नाही बसली तर वरुन बसतेच. करमणुकीच्या गटारगंगेत तुम्ही वाहू नका. उद्या काय निघून गेलंय हे तुम्हाला कळणार नाही, असे राज ठाकरे म्हणाले.
आज 20 वर्षे झाली. आज 20 वर्षानंतर गुढीपाढवा आला आहे शुभ. संकेत आपण सत्ता. घेणार. माझा आत्मविश्वास आहे. पुढचे तीनवर्षे निवडणुका नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारकडून पैसे खायला मोकळे आहेत, असे ठाकरे म्हणाले. आपण इराणला साथ द्यायला हवी होती.खामिनी गेल्या नंतर एक. निषेधाचे स्टेटमेंट पंतप्रधाननी केले नाही याचा आपल्याला त्रास होईल, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रवर 11 लाख कोटीचे कर्ज आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते तेव्हा 2 लाख कोटी कर्ज होते.आज शहर कोलमडून पडली आहेत. सगळं आपण तीन वेळा कर्जमाफी झाली पण सगळ्यात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात होताहेत.
कोस्टल रोड छान झालाय ना पण बाकीच्यांना आत येण्यासाठी आणि तूम्ही बाहेर जाण्यासाठी हा रस्ता आहे. भाषा संपली की अनेक देश संपले आहेत. महाराष्ट्र विकायला काढलाय.मुख्यमंत्र्याकडे गृह खाते आहे. सर्वत्र ड्रग्ज विकले जात आहेत.
Ncrt च्या आकडेवारी नुसार साडेचार ते साडेपाच हजार मुले बेपत्ता होतात. कुठलीही हमी या राज्यात नाही. आणि आम्ही शिवरायांच्या राज्यात राहतोय, असे राज ठाकरे म्हणाले.