Marathi News
VIDEO: 'मी फक्त मटण हंडीचं निमंत्रण स्वीकारतो!' दहीहंडीचे निमंत्रण स्वीकारताना राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी!

Raj Thackeray:  अनेक महानगरपालिकांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मांसविक्री आणि कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 14, 2025, 06:07 PM IST
राज ठाकरे

Raj Thackeray: महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मांसविक्री आणि कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) 15 ऑगस्ट रोजी चिकन, मटण आणि मासे विक्री करणारी दुकाने तसेच कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. याच पाठोपाठ नागपूर महानगरपालिकेनेही स्वातंत्र्य दिनी मांसविक्रीवर बंदी जाहीर केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेनेही 15 ऑगस्ट आणि 20 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने आणि मांसविक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राज ठाकरेंनी सुरुवातीपासून विरोध केला. दरम्यान राज ठाकरेंनी यावर एक विनोददेखील केलाय. 

15 ऑगस्टला मांसाहार बंदी का?

यंदा स्वातंत्र्य दिन आणि जन्माष्टमी एकाच दिवशी येत असून, 20 ऑगस्टपासून जैन धर्मियांचे पर्युषण पर्व सुरू होत आहे. या निर्णयांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी स्वातंत्र्य दिनी खाण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जात असल्याची टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर, एल्फिन्स्टन रोड, प्रभादेवी येथील दहीकाला उत्सवाच्या निमंत्रणासाठी आयोजक मुनाफ ठाकूर राज ठाकरे यांच्या घरी गेले असताना एक मजेदार प्रसंग घडला. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

मुनाफ ठाकूर यांच्याशी बोलताना राज ठाकरे यांनी विनोदाने म्हटले, “मी फक्त मटण हंडीचं निमंत्रण स्वीकारतो!” या विनोदी टिप्पणीने उपस्थितांमध्ये हशा पिकला आणि वातावरण खुलले. या वेळी पवईचे उपशाखा अध्यक्ष राहुल कदम आणि प्रविण नाडर उपस्थित होते. राज ठाकरे यांच्या या विनोदाने नॉन-व्हेज बंदीविरोधातील त्यांचा ठाम मत व्यक्त करणारा संदेश हलक्या-फुलक्या पद्धतीने पोहोचवला.

नॉन-व्हेज बंदीच्या निर्णयाला अनेक राजकीय पक्ष आणि समुदायांनी विरोध केला आहे. कल्याण-डोंबिवलीत खटिक समाज आणि मांसविक्रेत्यांनी या आदेशाला विरोध दर्शवत निवेदन सादर केले आहे. मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसनेही हा निर्णय व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारा असल्याचे म्हटले आहे. 

दुसरीकडे, KDMC आयुक्त अभिनव गोयल यांनी हा आदेश नवीन नसून 1988 पासूनच्या परंपरेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. नागपूर, मालेगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील महानगरपालिकांनीही याच परंपरेचे अनुसरण केले आहे. या वादामुळे स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्सवात राजकीय रंग चढला असून, खाण्याच्या स्वातंत्र्यावरून चर्चा तापली आहे.

FAQ 

प्रश्न: महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी मांसविक्री बंदीचा निर्णय का घेतला?

उत्तर: कल्याण-डोंबिवली, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वातंत्र्य दिन आणि जन्माष्टमी एकाच दिवशी येत असल्याने, तसेच 20 ऑगस्टपासून जैन धर्मियांचे पर्युषण पर्व सुरू होत असल्याने मांसविक्री आणि कत्तलखान्यांवर बंदी घातली आहे. हा निर्णय 1988 पासूनच्या परंपरेचा भाग असल्याचे KDMC आयुक्त अभिनव गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रश्न: राज ठाकरे यांनी मांसविक्री बंदीच्या निर्णयाला कसा विरोध केला?

उत्तर: राज ठाकरे यांनी स्वातंत्र्य दिनी मांसविक्री बंदीला तीव्र विरोध दर्शवला, याला खाण्याच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण म्हटले. एल्फिन्स्टन रोड, प्रभादेवी येथील दहीकाला उत्सवाच्या निमंत्रणावेळी आयोजक मुनाफ ठाकूर यांच्याशी बोलताना त्यांनी विनोदाने म्हटले, “मी फक्त मटण हंडीचं निमंत्रण स्वीकारतो!” या टिप्पणीने त्यांनी बंदीविरोधातील आपले मत हलक्या-फुलक्या पद्धतीने व्यक्त केले.

प्रश्न: मांसविक्री बंदीच्या निर्णयाला कोणत्या गटांनी विरोध केला आहे?

उत्तर: मांसविक्री बंदीच्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसने विरोध दर्शवला आहे. तसेच, कल्याण-डोंबिवलीतील खटिक समाज आणि मांसविक्रेत्यांनीही या आदेशाविरोधात निवेदन सादर करून हा निर्णय व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Raj ThackerayRaj Thackeray on non-veg ban15 augustDahihandi invitationmutton handi

