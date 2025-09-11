English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'30 वर्षे झाली तरी अजूनही...'; राज ठाकरेंच्या मनसेचा कपिल शर्माला इशारा! मनसे आक्रमक भूमिकेत

Raj Thackeray MNS Warning To Kapil Sharma: प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्माला राज ठाकरेंच्या पक्षाने थेट नाव घेत इशारा दिला असून अगदी जुना संदर्भही पक्षाने दिला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 11, 2025, 11:58 AM IST
'30 वर्षे झाली तरी अजूनही...'; राज ठाकरेंच्या मनसेचा कपिल शर्माला इशारा! मनसे आक्रमक भूमिकेत
मनसेनं दिला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

Raj Thackeray MNS Warning To Kapil Sharma: महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची युती होणार की नाही याबद्दलची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात रंगलेली आहे. एकीकडे ही राजकीय चर्चा रंगलेली असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र चित्रपट सेनेनं थेट अभिनेता कपिल शर्माविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 'नेटफ्लिक्स'वरील 'कपिल शर्मा शो'वरील एका विधानावरुन मनसेनं थेट कपिल शर्मा आणि 'नेटफ्लिक्स'ला इशारा दिला आहे.

नेमकं घडलं काय?

महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी आपल्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन 9 ऑगस्ट रोजी 'नेटफ्लिक्स' प्रदर्शित झालेल्या 'कपिल शर्मा शो'च्या भागातील एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिनेत्री हुमा कुरेशी आणि अभिनेता साकिब सलीम कपिलशी गप्पा मारताना दिसत आहेत. "हा माझा बेस्ट फ्रेण्ड आहे. मी त्याच्यासोबत काहीही शेअर करु शकते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो मला जज करत नाही. हे फार महत्त्वाचं असतं कारण आम्ही बाहेरुन आलो आहोत. आम्ही बॉम्बेचे नाही. त्यामुळे असं कोणीतरी हवं असतं ज्याच्यासोबत तुम्ही मनातल्या गोष्टी शेअर करु शकता," असं हुमा या व्हिडीओत म्हणताना दिसत आहे.

मनसेचं म्हणणं काय?

अमेय खोपकर यांनी हा व्हिडीओ शेअर करताना, "बॉम्बेचे मुंबई अधिकृत नामकरण होऊन 30 वर्षे झाली तरी अजूनही बॉलिवूड मधील कपिल शर्मा शो यात सेलिब्रिटी गेस्ट, दिल्लीस्थित राज्यसभा खासदार, शो अँकर आणि अनेक हिंदी चित्रपटात सर्रास बॉम्बे हा उल्लेख होत आहे. 1995 महाराष्ट्र शासन व 1996 मध्ये केंद्र शासनाची अधिकृत मान्यता मिळून चेन्नई, बेंगळुरू, कोलकाताच्याही आधी मुंबई झाले आहे. तरी याचा मान राखून मुंबई उल्लेख करावा हा विनंती वजा इशारा देण्यात येत आहे," असं म्हटलं आहे.

राज ठाकरेंनाही केलं टॅग

अमेय खोपकर यांनी या पोस्टमध्ये कपिल शर्मा, नेटफ्लिक्स इंडिया, नेटफ्लिक्स, मनसे अधिकृत, राज ठाकरे, शालिनी ठाकरे, संदीप देशपांडेंचं ट्विटर हॅण्डल टॅग केलं आहे. त्यांनी 'मी मुंबईकर' आणि 'मुंबईकर' हे हॅशटॅगही पोस्टमध्ये वापरलेत.

FAQ

या वादाची पार्श्वभूमी काय आहे?
महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)चे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची युती होणार का, याबाबत राजकीय चर्चा रंगलेली आहे. अशा वेळी मनसेने मुंबईचा अभिमान जोपासण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, ज्यामुळे राजकीय संदर्भ जोडला गेला आहे.

मनसेने कपिल शर्मा आणि नेटफ्लिक्सला काय इशारा दिला आहे?
मनसेने 'विनंती वजा इशारा' म्हणून मुंबईचा अधिकृत उल्लेख करण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणतात की, ३० वर्षे झाली तरी 'बॉम्बे' हा शब्द वापरण्याने मुंबईचा अभिमान दुखावला जातो. यामुळे भविष्यात असा उल्लेख टाळावा, अन्यथा पुढील कारवाईचा इशारा दिला आहे.

या वादाचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मनसे आणि शिवसेनेतील युतीची चर्चा असताना हा वाद राजकीय मुद्दा बनू शकतो. मनसे मुंबईकरांच्या अभिमानाचा मुद्दा उचलून आपली ओळख मजबूत करत आहे, ज्यामुळे निवडणुकीत स्थानिक भावनांना आवाहन करण्याचा प्रयत्न दिसतो.

कपिल शर्मा किंवा नेटफ्लिक्सने याबाबत काय प्रतिक्रिया दिली आहे?
सध्या कपिल शर्मा किंवा नेटफ्लिक्सने या वादावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अमेय खोपकर यांच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली असली तरी अधिकृत उत्तर येण्याची प्रतीक्षा आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

