'आज बाळासाहेब नाहीयत तेच बरंय...' उद्धव ठाकरेंसमोर असं का म्हणाले राज ठाकरे?

Raj Thackeray On Balasaheb Thackeray: राज ठाकरेंनी बाळासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 23, 2026, 07:52 PM IST
'आज बाळासाहेब नाहीयत तेच बरंय...' उद्धव ठाकरेंसमोर असं का म्हणाले राज ठाकरे?
राज ठाकरे

Raj Thackeray On Balasaheb Thackeray: बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्मशताब्दी निमित्त उद्धव आणि राज ठाकरे षण्मुखानंद हॉलमध्ये एकत्र आले होते. त्यांनी कार्यकर्त्यांना बाळासाहेबांच्या आठवणी सांगितल्या. निवडणुकीच्याआधी उद्धव आजारी पडले होते. यानंतर मी आजारी पडलो. माझे फॅमिली डॉक्टर आहेत यादव. मराठी यादव. त्यांच्यामुळे उद्धव बरे झाले. मी बरा नाही झालो. मला वाटलं डॉक्टरने पक्ष बदलला की काय? असे मिश्किलपणे म्हणाले. 

मी सामनाच्या लेखामध्ये लिहीलंय. काका म्हणून, व्यंगचित्रकार, हिंदुहृदयसम्राट म्हणून कसं मांडायचं? मी आणि उद्धव त्यांच्यावर तासनतास बोलू शकतो. अनेक किस्से त्यांचे सांगता येणार नाही. याचे कारण भाषा. तुम्ही त्याचा ट्रेलर पाहिला असेल. बाहेर दंगल, राडे असं वातावरण सुरु असताना हा माणूस व्यंगचित्र काढायला बसायचा, पण त्यात कधी मारकाम दिसलं नाही. ती व्यंगचित्र नव्हती, त्या माणसाची समाधी होती. कुठेही पेन्सिल नाही हलली, कधी त्यातला विनोद नाही हलला अशी आठवण त्यांनी सांगितली.  

या जगात असा कोणताही कलाकार झाला नाही. त्यांचे तर्क असायचे. आजची राजकारणाची परिस्थिती पाहिली. गुलांमांचा बाजार झालाय. हे सर्व महाराष्ट्रातील चित्र पाहिल्यानंतर आज बाळासाहेब नाहीयत ते बरं आहे. तो माणूस किती व्यथित झाला असता. त्या माणसाला किती त्रास झाला असता. आज महाराष्ट्रात चावडीप्रमाणे लिलाव सुरु आहेत. प्रकार ऐकून शिसारी आली. हे पाहायला बाळासाहेब नाहीत, यासारखी चांगली गोष्ट नाही. ज्या गोष्टी शुन्यातून उभ्या केल्या, अनेक लोकांना बाळासाहेबांनी निर्माण केले. ज्या गोष्टी घडतायत, घडत गेल्या, असे राज म्हणाले. 

मी बाहेर पडलो त्या गोष्टी वेगळ्या होत्या. माझ्यासाठी पक्ष सोडणं नव्हत, घर सोडणं होत. काही गोष्टी मलाही उमजल्या काही गोष्टी उद्धवनाही उमजल्या असतील. द्या सोडून त्या आता. कुठे आयुष्यभर घेऊन बसायचं? एकदा मला बाळासाहेब ठाकरे या विषयावर व्याख्यान द्यायला आवडेल. सर्व पैलू उलगडायचे आहेत. प्रत्येकाला वाटलं हा माणूस असा आहे, तसा आहे. माणूस कसा आहे हे जगाला कळलच नाही. आम्ही घरचे असून आम्हाला नाही कळलं. जे होतं ते विलक्षण होत,असे राज ठाकरे म्हणाले.

