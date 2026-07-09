'राममंदिर दानचोरीवर बोललं तर धर्मविरोधी कसे?, राज ठाकरेंचा सवाल, 'तुमच्या अंगाशी आलं की...'

देशभरात राम मंदिरातील दानचोरीचा मुद्दा गाजतोय. त्यावरून विरोधकांकडून भाजप सरकारवर टीका होतेय. मनसेच्या रेल्वे कामगार सेनेच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात आज राज ठाकरेंनी यावरून भाजपवर निशाणा साधला. त्या कार्यक्रमातून ते म्हणाले की, सार्वजनिक पैशांबाबत किंवा धार्मिक संस्थांमधील कथित गैरव्यवहारांवर प्रश्न विचारणे म्हणजे धर्माचा किंवा राज्याचा अपमान नव्हे. त्यांनी खणकावून विचारलं की, राम मदिरात चोरी होत असेल तर त्यावर काहीच बोलायचं नाही का?
भाषणामध्ये राज ठाकरे म्हणाले की, वाईट साईट बोलणं, घाण बोलणं तुमच्या टीमने केलं. तुमच्या अंगावर आल्यावर कसा आला महाराष्ट्राचा अपमान. राम मंदिराच्या चोरीबद्दल बोललं तर म्हणे धर्माचा अपमान. यात धर्म कुठे आला. त्या मंदिराबद्दल आमचीही आस्था आहे. १४०० कोटी चोरले जातात, पडदा किती असावा यांच्यासमोर. म्हणे वक्फ बोर्डात चोऱ्या झाल्या तुम्ही नाही बोलला. आम्हाला काय देणंघेणं. राम मंदिरात दानपेटीत टाकलं. त्याची चोरी होत असेल तर त्याच्याबद्दल बोलायचं नाही? काल होसबळे म्हणाले, धर्मविरोधी लोक पसरवत आहे. आम्ही धर्मविरोधी? हा देश धर्मविरोधी आहे? मंदिरातून चोरी होते हे सांगणारं कोण होतं. बोलणारं कोण होतं. भाजपचा खासदारच बोलला चोरी झाली. आम्ही बोललो? देश बोलला? १५ ट्रस्टींपैकी १२ केंद्र सरकार नेमते. १२ पैकी केंद्राने नेमलेली माणसं संघ, भाजप आणि विहिंपशी संबंधित आहे. बाकी कोणी नाही. केंद्र सरकारने नेमलेले आयएएस अधिकारी आहे. आता १४०० कोटीचा आकडा आलाय. कितीची चोरी झाली माहिती नाहीये, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
समजा पकडा दुसऱ्या कुणाचं सरकार असतं आणि राम मंदिरात चोरी झाली असती तर भाजप,संघ विश्व हिंदू परिषदेने काय केलं असतं. मोर्चे काढले असते. त्यात राजकारण नसतं का. विरोधकांनी केलं तर म्हणे राजकारण, असा टोला राज ठाकरे यांनी सरकारला लगावला.