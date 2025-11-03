राज ठाकरे, तुम्हाला फक्त केवळ मराठी आणि हिंदू दिसतो का?, आशिष शेलारांचा सवाल!

Ashish Shelar On Raj Thackeray: मुंबईत महाविकास आघाडी (मविआ) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांनी एकत्रितपणे 'सत्याचा मोर्चा' काढत निवडणूक आयोगावर टीका केली. मतदार याद्यांमधील कथित घोळ, दुबार नावे आणि मतचोरीच्या आरोपांनी हा मोर्चा रंगला. राज ठाकरेंनी ठाण्यात २ लाख ९ हजार दुबार मतदार असल्याचे दावे करत पुरावे मांडले, तर उद्धव ठाकरेंनी पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली. भाजप नेते आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत या मोर्चाला प्रत्युत्तर दिलंय. “हा सत्याचा मोर्चा नाही, तर राजकीय खेळ आहे. विधानसभा निकालांच्या धक्क्यातून सावरताना विरोधक आता ईव्हीएम, मतदार यादी, आयोग, अधिकारी आणि निकालांवरून फेक कथा रचत आहेत.” असे ते म्हणाले.
“आम्ही मतदारांमध्ये भेदभाव करत नाही, पण मविआ आणि मनसे जातीयवादी राजकारण करत आहेत,” असे म्हणत शेलारांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत 'पप्पू' बोलत आहेत. नकाब घातलेल्यांना आम्ही बेनकाब करू.” गेल्या विधानसभा निकालांच्या धीरगुमानातून सावरत असल्याचे सांगत शेलार यांनी विरोधकांच्या भूमिकेला 'फेक नरेटिव्ह' म्हटले. त्यांनी व्हिडीओ दाखवत राज ठाकरे दुबार मतदार केवळ मराठी आणि हिंदूंमध्ये पाहतात का? हे जातीयवाद नाही का?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
शेलार यांनी कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील इम्रान बागवानसारख्या मतदारांचे उदाहरण देत प्रश्न उपस्थित केले. “दोन यादींमध्ये इम्रान बागवानचे नाव आहे, पण तुम्हाला भोईर आणि पाटील दिसले, हे का नाही?” असा सवाल करत त्यांनी दुबार मतदारांच्या मुद्द्यावर विरोधकांची द्वेषभावना उघड केली. ते म्हणाले, “मतं मिळवण्यासाठी या थराला जाऊ नका. हा लोकशाहीचा अपमान आहे.” दुबार नावे सर्व जातींमध्ये आहेत, फक्त विशिष्ट गटांना लक्ष्य करणे चुकीचे आहे., असे आशिष शेलारांनी डेटा दाखवत म्हटले.
इस्लामपूर मतदारसंघातील उदाहरण यावेळी शेलारांनी दिले. “एकाच यादीत नाव तेच पण क्रमांक वेगळे – ही मतचोरी नाही का? फोटोही समान आहेत, तरी दुबार मतदार म्हणून भोईर-पाटीलच का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. कलीना मतदारसंघात नाव, पत्ता समान पण लिंग बदललेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. “हे दुबार मतदार नाही का? राज ठाकरेंना हे दिसत नाही?” असे म्हणत शेलारांनी व्हिडिओ पुरावे दाखवले. विरोधक केवळ निवडणूक आयोगाला दोष देत आहेत, स्वतःच्या अपयशाची जबाबदारी घेत नाहीत. “मोर्च्यातील असत्य नाही, हे व्यवहारी सत्य आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
“इस्लामपूरची नावे दिसली नाहीत का? कलीना मतदारसंघातील लिंग बदलाचे पुरावे का दाखवत नाही?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. “मतं मिळवण्यासाठी द्वेष पसरवू नका. भाजप सर्वांना न्याय देईल, पण फेक नरेटिव्ह उधळून लावू.” असे शेलार म्हणाले.
