Marathi News
राज ठाकरे, तुम्हाला फक्त केवळ मराठी आणि हिंदू दिसतो का?, आशिष शेलारांचा सवाल!

Ashish Shelar On Raj Thackeray: आशिष शेलारांनी मविआ आणि मनसेवर वोट जिहादचा आरोप केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 3, 2025, 11:55 AM IST
आशिष शेलार

Ashish Shelar On Raj Thackeray: मुंबईत महाविकास आघाडी (मविआ) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांनी एकत्रितपणे 'सत्याचा मोर्चा' काढत निवडणूक आयोगावर टीका केली. मतदार याद्यांमधील कथित घोळ, दुबार नावे आणि मतचोरीच्या आरोपांनी हा मोर्चा रंगला. राज ठाकरेंनी ठाण्यात २ लाख ९ हजार दुबार मतदार असल्याचे दावे करत पुरावे मांडले, तर उद्धव ठाकरेंनी पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली. भाजप नेते आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत या मोर्चाला प्रत्युत्तर दिलंय. “हा सत्याचा मोर्चा नाही, तर राजकीय खेळ आहे. विधानसभा निकालांच्या धक्क्यातून सावरताना विरोधक आता ईव्हीएम, मतदार यादी, आयोग, अधिकारी आणि निकालांवरून फेक कथा रचत आहेत.” असे ते म्हणाले.

जातीयवादाचा आरोप

“आम्ही मतदारांमध्ये भेदभाव करत नाही, पण मविआ आणि मनसे जातीयवादी राजकारण करत आहेत,” असे म्हणत शेलारांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत 'पप्पू' बोलत आहेत. नकाब घातलेल्यांना आम्ही बेनकाब करू.” गेल्या विधानसभा निकालांच्या धीरगुमानातून सावरत असल्याचे सांगत शेलार यांनी विरोधकांच्या भूमिकेला 'फेक नरेटिव्ह' म्हटले. त्यांनी व्हिडीओ दाखवत राज ठाकरे दुबार मतदार केवळ मराठी आणि हिंदूंमध्ये पाहतात का? हे जातीयवाद नाही का?”  असा प्रश्न उपस्थित केला.

कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील उदाहरण

शेलार यांनी कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील इम्रान बागवानसारख्या मतदारांचे उदाहरण देत प्रश्न उपस्थित केले. “दोन यादींमध्ये इम्रान बागवानचे नाव आहे, पण तुम्हाला भोईर आणि पाटील दिसले, हे का नाही?” असा सवाल करत त्यांनी दुबार मतदारांच्या मुद्द्यावर विरोधकांची द्वेषभावना उघड केली. ते म्हणाले, “मतं मिळवण्यासाठी या थराला जाऊ नका. हा लोकशाहीचा अपमान आहे.”  दुबार नावे सर्व जातींमध्ये आहेत, फक्त विशिष्ट गटांना लक्ष्य करणे चुकीचे आहे., असे आशिष शेलारांनी डेटा दाखवत म्हटले. 

इस्लामपूर आणि कलीना मतदारसंघातील घोळाचे पुरावे

इस्लामपूर मतदारसंघातील उदाहरण यावेळी शेलारांनी दिले. “एकाच यादीत नाव तेच पण क्रमांक वेगळे – ही मतचोरी नाही का? फोटोही समान आहेत, तरी दुबार मतदार म्हणून भोईर-पाटीलच का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. कलीना मतदारसंघात नाव, पत्ता समान पण लिंग बदललेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. “हे दुबार मतदार नाही का? राज ठाकरेंना हे दिसत नाही?” असे म्हणत शेलारांनी व्हिडिओ पुरावे दाखवले. विरोधक केवळ निवडणूक आयोगाला दोष देत आहेत, स्वतःच्या अपयशाची जबाबदारी घेत नाहीत. “मोर्च्यातील असत्य नाही, हे व्यवहारी सत्य आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. 

राज ठाकरेंना थेट सवाल

“इस्लामपूरची नावे दिसली नाहीत का? कलीना मतदारसंघातील लिंग बदलाचे पुरावे का दाखवत नाही?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. “मतं मिळवण्यासाठी द्वेष पसरवू नका. भाजप सर्वांना न्याय देईल, पण फेक नरेटिव्ह उधळून लावू.” असे शेलार म्हणाले.

FAQ 

'सत्याचा मोर्चा' काय होता आणि त्यात कोणत्या आरोपांवर भर देण्यात आला?

उत्तर: महाविकास आघाडी (मविआ) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांनी मुंबईत 'सत्याचा मोर्चा' काढला, ज्यात मतदार याद्यांमधील दुबार नावे, घोळ आणि मतचोरीच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगावर टीका करण्यात आली. राज ठाकरेंनी ठाण्यात २ लाख ९ हजार दुबार मतदार असल्याचे दावे करत पुरावे मांडले, तर उद्धव ठाकरेंनी 'दूध दूध पाणी पाणी' ठेवण्याची मागणी केली.

आशिष शेलारांनी ठाकरे बंधूंवर कोणत्या प्रकारची टीका केली?

उत्तर: भाजप नेते आशिष शेलारांनी पत्रकार परिषदेत हा मोर्चा 'व्यवहारी सत्य' म्हणून चेड दिला. ते म्हणाले की, विरोधक विधानसभा निकालांच्या धक्क्यातून सावरत ईव्हीएम, मतदार यादी, आयोग, अधिकारी आणि निकालांवर फेक नरेटिव्ह रचत आहेत. मविआ आणि मनसे जातीयवादी राजकारण करत असल्याचा आरोप करत, भाजप सर्वांना न्याय देतो पण तुष्टीकरणाला विरोध असल्याचे सांगितले.

शेलारांनी कोणती उदाहरणे देऊन राज ठाकरेंना प्रश्न विचारले?

उत्तर: कर्जत-जामखेड मतदारसंघात इम्रान बागवानसारख्या नावांचे दुबार उदाहरण देत शेलार म्हणाले, “भोईर-पाटील दिसले पण हे का नाही?” इस्लामपूरमध्ये एकाच यादीत समान नावे पण वेगळे क्रमांक, कलीना मतदारसंघात लिंग बदललेले पुरावे दाखवत ते म्हणाले, “हे मतचोरी नाही का? राज ठाकरेंना दुबार केवळ मराठी-हिंदूंमध्ये दिसतात का?” आठ स्क्रीनवर व्हिडिओ व फोटो मांडून द्वेष पसरवू नका, असा इशारा दिला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

